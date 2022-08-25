Напавшему на звукорежиссера из Коми чиновнику избрали меру пресечения

Глава администрации Печоры прокомментировал инцидент со звукорежиссером, который попал в больницу после нападения на фаер-шоу в честь Дня республики. Об этом сообщает БНК.
Это произошло вечером 20 августа. На сцену вышел человек, который напал на мужчину, после чего тот оказался в реанимации:
"Действительно, 20 августа на площади произошел конфликтный инцидент, в результате которого один из его участников попал в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. Второй участник конфликта задержан для проведения следственных действий и помещен в изолятор временного содержания, - рассказал глава мэрии города Валерий Серов.
Глава печорской администрации также подтвердил, что задержанный – работник администрации.
"Что произошло конкретно – по какой причине, кто виноват – все это установит следствие и судебные органы. Мы не имеем права вмешиваться в их работу. Обращаюсь сейчас ко всем жителям и политическим партиям, которые распространяют разного рода информацию в социальных сетях – не выстраивайте свою пиар-кампанию на чужом горе – это нетактично и неправильно. У нас произошла настоящая трагедия, результатом которой станут две сломанные судьбы", - добавил Серов.
По его словам, у обоих участников конфликта в семьях годовалые дети.
"Мы в администрации готовы оказать посильную помощь семье пострадавшего – Виктора Фатеева. В том числе и по реабилитации. Сейчас его состояние тяжелое, но все мы верим только в лучшее", - заключил Валерий Серов.