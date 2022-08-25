Напавшему на звукорежиссера из Коми чиновнику избрали меру пресечения

Глава администрации Печоры прокомментировал инцидент со звукорежиссером, который попал в больницу после нападения на фаер-шоу в честь Дня республики. Об этом сообщает БНК.

Это произошло вечером 20 августа. На сцену вышел человек, который напал на мужчину, после чего тот оказался в реанимации:

"Действительно, 20 августа на площади произошел конфликтный инцидент, в результате которого один из его участников попал в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. Второй участник конфликта задержан для проведения следственных действий и помещен в изолятор временного содержания, - рассказал глава мэрии города Валерий Серов.

Глава печорской администрации также подтвердил, что задержанный – работник администрации.

