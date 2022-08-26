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Звукорежиссер из Коми, на которого напал чиновник, едва держится за жизнь

Звукорежиссер из Коми, на которого напал чиновник, едва держится за жизньИз архива "Про Город Сыктывкар"

20 августа чиновник из Печоры напал на звукорежиссера Виктора Фатеева. Сейчас пострадавший находится в коме и едва держится за жизнь. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” поговорил с близким другом Виктора.

Как рассказали очевидцы событий, конфликт произошел из-за того, что звукорежиссер сделал замечание заммэра Печоры за то, что тот полез на сцену во время фаер-шоу и нарушил технику безопасности. 

“Ну вот, есть такие люди, которые считают, что они хозяева города и им все можно. На замечание один из нетрезвых нарушителей дал толчок Виктору, он удержался, а этому человеку оказалось мало. И он нанес два хорошо поставленных удара в голову Виктора. После чего мой друг потерял сознание, и упал затылком вниз с полутораметровой высоты. Он получил сильнейшее сотрясение мозга и перенес две операции”, — поделился близкий друг Виктора.  

Сейчас состояние Виктора крайне тяжелое. Он едва держится за жизнь.

“Я приехал в больницу к нему, когда все случилось, он был в сознании, но уже бредил. Сейчас он в очень тяжелом состоянии, уже перенес две операции. Продолжал "работать", раздавал указания, куда какую аппаратуру убирать. Мы все возмущены, потому что человек, который считает себя хозяином города, пытается уйти от наказания”, — отметил мужчина.

Также товарищ пострадавшего добавил, что на очевидцев происшествия, которые давали показания против заммэра, сейчас оказывается давление.

“Сейчас пытаются очернить Виктора, мол, он был очень пьян, и сам споткнулся. Ложь льется! Создают фейковые аккаунты и делают вбросы, чтобы народ засомневался”, — возмущается друг Виктора.

Сейчас на нападавшего завели уголовное дело. Сам подозреваемый находится в изолятор временного содержания. Его личность до сих пор не раскрыли, но уже известно, что это действительно сотрудник администрации Печоры. 

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