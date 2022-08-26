Звукорежиссер из Коми, на которого напал чиновник, едва держится за жизнь

20 августа чиновник из Печоры напал на звукорежиссера Виктора Фатеева. Сейчас пострадавший находится в коме и едва держится за жизнь. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” поговорил с близким другом Виктора.
Как рассказали очевидцы событий, конфликт произошел из-за того, что звукорежиссер сделал замечание заммэра Печоры за то, что тот полез на сцену во время фаер-шоу и нарушил технику безопасности.
“Ну вот, есть такие люди, которые считают, что они хозяева города и им все можно. На замечание один из нетрезвых нарушителей дал толчок Виктору, он удержался, а этому человеку оказалось мало. И он нанес два хорошо поставленных удара в голову Виктора. После чего мой друг потерял сознание, и упал затылком вниз с полутораметровой высоты. Он получил сильнейшее сотрясение мозга и перенес две операции”, — поделился близкий друг Виктора.
Сейчас состояние Виктора крайне тяжелое. Он едва держится за жизнь.
“Я приехал в больницу к нему, когда все случилось, он был в сознании, но уже бредил. Сейчас он в очень тяжелом состоянии, уже перенес две операции. Продолжал "работать", раздавал указания, куда какую аппаратуру убирать. Мы все возмущены, потому что человек, который считает себя хозяином города, пытается уйти от наказания”, — отметил мужчина.
Также товарищ пострадавшего добавил, что на очевидцев происшествия, которые давали показания против заммэра, сейчас оказывается давление.
“Сейчас пытаются очернить Виктора, мол, он был очень пьян, и сам споткнулся. Ложь льется! Создают фейковые аккаунты и делают вбросы, чтобы народ засомневался”, — возмущается друг Виктора.
Сейчас на нападавшего завели уголовное дело. Сам подозреваемый находится в изолятор временного содержания. Его личность до сих пор не раскрыли, но уже известно, что это действительно сотрудник администрации Печоры.