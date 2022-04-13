Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Директора МФЦ в Коми, которая выписала себе огромные премии, выпустили под домашний арест

Директора МФЦ в Коми, которая выписала себе огромные премии, выпустили под домашний арестСыктывкарский городской суд Республики Коми

13 апреля горсуд столицы Коми изменил меру пресечения руководителю МФЦ Коми Наталье Жегуновой. Ее отпустили под домашний арест, сообщает БНК.

В суде учли эффективный ход расследования, а также отсутствие у обвиняемой что-то скрыть или оказать давление на свидетелей. Домашний арест продлится по 13 июня 2022 года включительно.

Напомним, в декабре 2020 года подозреваемая, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства МФЦ в крупном размере, выделенные работникам учреждения под видом премиальных выплат.

Кстати, о суде. Сейчас в столице Коми продолжается процесс над подростками из Эжвы, которые пытались убить водителя такси ради развлечения. Они принесли мужчине извинения во время заседания.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости