Директора МФЦ в Коми, которая выписала себе огромные премии, выпустили под домашний арест

13 апреля горсуд столицы Коми изменил меру пресечения руководителю МФЦ Коми Наталье Жегуновой. Ее отпустили под домашний арест, сообщает БНК. В суде учли эффективный ход расследования, а также отсутствие у обвиняемой что-то скрыть или оказать давление на свидетелей. Домашний арест продлится по 13 июня 2022 года включительно.

Напомним, в декабре 2020 года подозреваемая, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства МФЦ в крупном размере, выделенные работникам учреждения под видом премиальных выплат.