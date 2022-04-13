Экс-глава одного из городов Коми выплатила себе премий на полмиллиона

Бывшая глава мэрии Троицко-Печорска признали виновной в присвоении имущества и превышении полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.
Как выяснилось в ходе разбирательств, в 2014-2018 годах чиновница присвоила имущество железнодорожников, при этом заявив, что оно бесхозное. По ее указанию были демонтированы шпалы и металлические конструкции и вывезена смесь песка и гравия с участка железнодорожного пути длиной 1850 метров. ОАО "РЖД" в результате предпринятых действий был причинен ущерб на сумму 19,6 млн рублей. При этом, она издала целый ряд распоряжений, на основании которых выплатила себе премий на сумму больше 560 тысяч рублей.
Суд решил, что ей необходимо дать три года лишения свободы, но лишь условно. Сумму ущерба бюджета с экс-чиновницы взыскали.
Кстати, о суде. Сейчас в столице Коми продолжается процесс над подростками из Эжвы, которые пытались убить водителя такси ради развлечения. Они принесли мужчине извинения во время заседания.