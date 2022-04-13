Экс-глава одного из городов Коми выплатила себе премий на полмиллиона

Бывшая глава мэрии Троицко-Печорска признали виновной в присвоении имущества и превышении полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

Как выяснилось в ходе разбирательств, в 2014-2018 годах чиновница присвоила имущество железнодорожников, при этом заявив, что оно бесхозное. По ее указанию были демонтированы шпалы и металлические конструкции и вывезена смесь песка и гравия с участка железнодорожного пути длиной 1850 метров. ОАО "РЖД" в результате предпринятых действий был причинен ущерб на сумму 19,6 млн рублей. При этом, она издала целый ряд распоряжений, на основании которых выплатила себе премий на сумму больше 560 тысяч рублей.