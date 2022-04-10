Сыктывкарские подростки извинились перед таксистом, которого пытались убить

В столице Коми продолжается суд над подростками из Эжвы, которые пытались убить водителя такси ради развлечения. Они принесли мужчине извинения во время заседания. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Напомним, что в Сыктывкаре сейчас рассматривают дело 17-летнего парня и 15-летней девушки. Они решили выяснить, что чувствуют люди, когда убивают человека, и начали искать жертву. Две недели они выбирали ее на улицах своего района.