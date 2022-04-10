Сыктывкарские подростки извинились перед таксистом, которого пытались убить

В столице Коми продолжается суд над подростками из Эжвы, которые пытались убить водителя такси ради развлечения. Они принесли мужчине извинения во время заседания. Об этом сообщил телеканал НТВ.
Напомним, что в Сыктывкаре сейчас рассматривают дело 17-летнего парня и 15-летней девушки. Они решили выяснить, что чувствуют люди, когда убивают человека, и начали искать жертву. Две недели они выбирали ее на улицах своего района.
Выбор пал на 52-летнего мужчину. Они настигли его на эжвинских дачах, где парень набросился на него с ножом и начал наносить удары. Пострадавший, весь израненный, все же смог отстегнуть ремень и сбежать. Юноша догнал его и уже собирался добить, как вдруг подоспели другие дачники. Люди спугнули преступника и вызвали скорую помощь. Мужчина остался жив, но ему пришлось очень долго лечиться.
Молодого человека поместили в следственный изолятор, его подругу — под домашний арест, но так как та нарушала условия меры пресечения, она в итоге тоже оказалась в СИЗО. Подростки извинились перед таксистом. Но он заявил, что прощать их не намерен: мужчина месяц провел в госпитале. Реабилитация продолжается до сих пор.