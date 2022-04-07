Грусть, тоска и цыгане: что сыктывкарские музыканты поют о столице Коми

13 апреля в России и во всем мире празднуется день рок-н-ролла. В честь этого мы решили узнать, какие песни поют сыктывкарские музыканты о своем родном городе.
Группа Lazy Riot – "Сыктывкар"
Lazy Riot – одни из старожилов сыктывкарской рок-сцены. Группа сформировалась еще в далеком 2010 году. Одной из их главных песен стала композиция “Сыктывкар”, где музыканты поют о любимом городе. В композиции примечательно то, что музыканту понимают, что Сыктывкар – не самый лучший город, но все же они его любят. Дуальность их отношения к столице Коми можно проследить по следующим строчкам:
“Быть может свалит любой из нас!
Но вспоминая эти дни..
Радует каждый день ночного города огни!”
“Да, здесь *******
И так же ***** делать
Мороз и безработица
Вам не советую сюда я ехать
Но все же это — родной мой город!
Семья, любовь, друзья,
Еще немало вещей
Здесь появились у меня!”
Группа "Пароход" – "Сыктывкар"
Недавно блогер Александр Ворончук вновь приезжал в Сыктывкар. Здесь он каждый год снимает интересные ролики об истории столицы Коми. В этот раз он попросил местного музыканта, который пожелал остаться неизвестным, сочинить ему композицию о Сыктывкаре.
В итоге получилась жуткая и напряженная песня, которая выставляет столицу Коми как довольно мрачное место:
“Каждый на дне оставил тайны, мечты и надежды,
бросая с разрушенной пристани в воду осколки бутылок, осколки жизни”
Интервью с блогером Александром Ворончуком читайте здесь.
Группа "Штанцмарка" – "Гимн сыктывкарского Арбата"
"Штанцмарка" - старожилы сыктывкарской рок-сцены, которые выступают с традиционным рок-н-роллом. В отличие от предыдущих коллективов, песня про Сыктывкар у группы получилась лиричная и простая, без десятков метафор и грустных мотивов:
“Но что-то всегда тянуло меня
Туда, где нет шаблонных цыган,
Где мысли мои возводят свой мир
И даже не страшно что-то сказать”
"Сыктывкарский арбат" - это праздничное мероприятие, которое ежегодно открывалось 12 июня на "площадке под часами". Зачастую на праздновании стояли разные игровые площадки, небольшие торговые точки и много развлечений: "стрельба из лука", "метание гирьки через баньку". Подробнее об одном из таких мероприятий читайте здесь.
Группа "Экклесия" - "Город навсегда"
Музыканты из группы "Эклессия" сделали песню "Город навсегда" специально к конкурсу, который мы проводили в 2012 году - "Подари городу песню". У композиции легкий, запоминающийся мотив и мягкий вокал. Эта песня — одно большое признание в любви к столице Коми. Вот что музыканты поют про родной город:
"Я прошу бога о том, чтобы процветал мой город
Сыктывкар
Я буду с тобой
Я буду с тобой
Навсегда"
“Пусть летит молитва к небесам
я прошу о том, чтобы расцветал
город мой
Сыктывкар”
Группа Old School Komi - "гимн Эжвы"
Old School Komi - местная рок-группа, которая исполняет каверы на популярные песни. Эта композиция — тоже "перепевка" песни Александра и Елены Шемелиной, которые музыканты сделали ко дню Эжвы. Вот, что они поют:
"С песней веселой
Строили дружно
Эжву, поселок родной"
"Сколько живу, повторяю
Добрая это земля
Край наш таежный
Сказка лесная
Эжва родная моя"