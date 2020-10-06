Мужчина из Сыктывкара прославился роликами о Коми и стал популярным видеоблогером

Сыктывкарец Александр Ворончук, который ныне живет в Санкт-Петербурге, ведет довольно популярный YouTube-канал о городах Республики Коми. Портал PG11.ru взял у Александра интервью, чтобы выяснить, что нужно, чтобы преуспеть на этом поприще и с чего все началось.

Александр Ворончук родился и большую часть жизни прожил в Сыктывкаре:

- Говоря точнее, я жил в Верхнем Чове. Позднее решился на переезд из республики и, после нескольких лет скитаний, осел в Петербурге. Работаю здесь в СМИ.

Блогер рассказал, что формат видео о путешествиях сложился как-то сам собой:

- Кому-то он не нравится, а кто-то смотрит с большим удовольствием. Дело в том, что мне, как культурологу, зачастую интересно не само место, город или улица, какими они предстают перед нами сегодня, а то, какая у этих мест история, кто здесь родился и вырос, какие фильмы снимались в здешних локациях. Другими словами - стараюсь рассмотреть их путем изучения культурного среза.

Все это мужчина сдабривает соусом иронии, так что и без мемов видео Александра не обходятся.

- Лицом лишний раз стараюсь не светить, предпочитая роль закадрового рассказчика. Вообще не очень-то люблю сам, когда некоторые блогеры в первую очередь преподносят в своих работах самих себя. Впрочем, это дело вкуса, - рассказал Александр.

Каналом на YouTube мужчина начал заниматься еще в прошлом году, но серьезнее подошел к делу, когда сервис начал добавлять его видео в рекомендации.

- Канал я создал давно, но он долгое время пустовал. Я попросту не знал что на него выкладывать. Первый ролик, который я для него сделал - видеопрогулка по местам съемок фильма «Брат» Алексея Балабанова.

По мнению Александра, идеальное определение жанра для его видео сформулировал один из подписчиков, оно звучит как «diy travel provincial history comedy блог». Первой попыткой сделать что-то в формате, которого создатели контента придерживаются уже сегодня, был отчет о посещении столицы Финляндии.

- Это был трехминутный ролик, который мы сделали, чтобы повеселить друзей. После этого мы сняли видео про карельский городок Сортавала. Ну а дальше принцип работы несколько усложнился, я серьезнее стал подходить к делу. Так появился видеообзор родного Верхнего Чова, затем Сыктывкара и все завертелось, - рассказал Александр.

Мужчина поделился, что многих интересует, что значит название его канала:

- «Что означает название канала RUSKI PASKA?» - это достаточно распространенный вопрос, который комментаторы задают под разными нашими видео. Многих оно смущает. Дело в том, что слово «paska» имеет довольно грубое значение в финском языке. Однако этому есть свое объяснение. Наш с женой Леной уровень владения иностранными языками оставлял желать лучшего. Перед нашей первой поездкой в Хельсинки мы пытались разучить некоторые слова и фразы из финского языка. Среди них были и некоторые ругательства, которым мы, правда, большого внимания не уделяли. Однако, в ситуации, когда нам пришлось в живую общаться с администратором на ресепшене финского отеля, на язык подвернулось именно одно из таких хлестких словечек. Словом, улыбчивая финская девушка обращается к нам на божественно красивом, но таком замысловатом финском. Я не понимаю ни слова из того, что она сказала и лишь выдавливаю из себя в ответ: «Раски», - давая понять, что я русский и понять ее, к сожалению, не могу. В поисках поддержки смотрю на жену, которая, пытаясь вспомнить что-то из финского, уверенно произносит «Паска». Занавес. Атмосферу разрядила финка, громко рассмеявшись. Нам тоже полегчало, языковой барьер улетучился, и в дальнейшем подобных казусов уже не случалось.

На канале уже есть около 20-ти роликов о посещении самых разных городов, и 13 видео об исторических районах Петербурга. Как признается Александр, самым просматриваемым стал видеообзор Петербурга - он получил более 500 тысяч просмотров. На втором месте - Воркута.

Каждого начинающего блогера интересует, возможно ли заработать с помощью канала на YouTube и что нужно, чтобы снимать качественные видео. Александр Ворончук рассказал, что канал приносит ему небольшой доход.

- Прожить на него нельзя, а если было бы можно - я бы тогда только любимым делом и занимался бы. Какие-то начисления идут от самого сервиса, который интегрирует рекламные вставки в видео, другие - это донаты от любимых подписчиков. Деньги я трачу на расходы связанные с перемещениями - билеты на дорогу, жилье в поездках и прочее.

Главный инструмент блогера - это, конечно, камера. У Александра их несколько, у каждой есть свои плюсы и минусы, потому в работе мужчина их чередует. Для монтажа видео необходим компьютер и микрофон, для начитки закадрового голоса.

- Всю цепочку работ по созданию ролика, от начала и до конца, я делаю сам. С одной стороны это позволяет мне полностью контролировать процесс и получать на выходе желаемый результат, с другой - забирает больше времени и сил. Мой главный помощник и цензор - супруга. Мои главные вдохновители - семья: мама, папа, сестра и племянник. Порой в съемках помогают друзья и знакомые. К примеру на следующей неделе выйдет видеообзор Емвы, снимать ее я ездил в компании старых сыктывкарских друзей - Ивана Бахтина и Владимира Русанова, - рассказал Александр.

Свой контент блогер продвигет через соцсети - кидает в предложки пабликов ВКонтакте и Одноклассниках. В планах у Александра еще очень много городов к посещению:

- Не знаю, что там с новыми ограничениями в регионах, но хотелось бы съездить в южном направлении и посетить Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск. С моим хорошим другом Василием Удоратиным мы также рассматривали идею проехаться по городам России на автомобиле от Владивостока до Сыктывкара.

Местами работы Александра напоминают блог Ильи Варламова: мужчина тоже подмечает проблемы городов и озвучивает их в своих видео:

- Несомненно, когда путешествуешь по России - сложно не заметить множество проблем, присутствующих тут и там. На самом деле, проблем столько, что порой трудно найти даже хоть что-то позитивное и хорошее. Беда эта, я считаю, комплексная и, дабы не углубляться в мое видение первопричин, просто отмечу, что говорить об этом нужно, и показывать это нужно, а вот обижаться на неприятную, порой, правду - нет. Я искренне люблю свою страну, но, как точно подметил Андрей Лошак: «Патриотизм - это необязательно гордость. Это может быть и боль».

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