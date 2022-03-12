Инстамамы Сыктывкара о своем блоге: «Муж сначала был против, но потом привык»

В Instagram можно найти контент на любой вкус, но, пожалуй, одни из самых популярных блогов — о материнстве. «Pro Город Сыктывкар» побеседовал с несколькими мамами, которые ведут личные блоги в Instagram.

Александра, 1527 подписчиков

Александра стала мамой год и месяц назад. Тогда у нее появилась дочь Алиса.

«Захотелось делиться чем-то полезным и просто рассказывать о своей жизни», — объяснила девушка.

Сыктывкарка не пытается заработать с помощью блога, для нее это всего лишь хобби. Сейчас чаще всего Александра пишет о материнстве, но всегда готова поднять любую другую тему в своих постах или сториз.

Часто случается, что близкие люди против постоянного освещения личных вещей в соцсетях. Однако Александре повезло — у нее никогда не возникало конфликтов с близкими из-за ее блога в Insragram.