Инстамамы Сыктывкара о своем блоге: «Муж сначала был против, но потом привык»

В Instagram можно найти контент на любой вкус, но, пожалуй, одни из самых популярных блогов — о материнстве. «Pro Город Сыктывкар» побеседовал с несколькими мамами, которые ведут личные блоги в Instagram.
Александра, 1527 подписчиков
Александра стала мамой год и месяц назад. Тогда у нее появилась дочь Алиса.
«Захотелось делиться чем-то полезным и просто рассказывать о своей жизни», — объяснила девушка.
Сыктывкарка не пытается заработать с помощью блога, для нее это всего лишь хобби. Сейчас чаще всего Александра пишет о материнстве, но всегда готова поднять любую другую тему в своих постах или сториз.
Часто случается, что близкие люди против постоянного освещения личных вещей в соцсетях. Однако Александре повезло — у нее никогда не возникало конфликтов с близкими из-за ее блога в Insragram.
«Я взрослый человек и вправе выбирать сама чем заниматься. Муж по началу был не очень рад, но в итоге привык», — поделилась блогер.
Полина, 971 подписчик
Полина родила дочь Милу всего три месяца назад. Раньше ее блог был посвящен поиску клиентов и публикации своих работ, Полина — мастер маникюра. Однако теперь, когда девушка в декрете, страничка в Instagram превратилась в личный блог.
«Я показываю реальную жизнь, реальное материнство со своими прелестями и трудностями. Так же показываю свою жизнь, свой опыт. В общем, свою жизнь. Для меня в первую очередь это разгрузка от рутины. В Инстаграме можно отвлечься и пообщаться с новыми людьми», — рассказала горожанка.
Однако Полина никогда не упускала возможности заработать на своем увлечении.
«Мне по бартеру присылали игрушки для малыша, приглашали на макияж. А я давала честный отзыв и рекламу», — объяснила девушка.
Продуктивность Полины напрямую зависит от вдохновения — без него смысла творить нет.
Кристина, 1577 подписчиков
Кристина стала мамой 1 год и 10 месяцев назад. Свой блог девушка начала вести еще когда только ждала появления сына Кости.
«Видела много других мам-блогеров с других городов. Они давали полезные советы, общались друг с другом. Я захотела так же», — призналась сыктывкарка.
Для девушки блог — это увлечение, способ получать обратную связь от аудитории, делиться мыслями.
«Было, конечно, несколько ситуаций, когда получала что-то по бартеру за рекламу: детскую посуду, грызунки, что-то по мелочи. На прошлый Новый год мне написали и предложили наушники за рекламу. Это было, наверное, самое выгодное предложение из всех, которые я получала», — поделилась девушка.
Кристина умеет многое, поэтому блог у нее очень разносторонний.
«Назвала свой блог "Дневник мамы", в основном делюсь нашими буднями. Выкладываю различные скидки на товары. Делаю метрики на заказ и фотокниги. Еще я визажист, поэтому подготавливаю контент с советами по макияжу», — рассказала горожанка.
Муж — настоящая опора Кристины. Он не только не против увлечения девушки, но и помогает ей создавать фотографии и видео.
«Все меня поддерживают. Муж фотограф, часто прошу его нас сфотографировать, чтобы выложить что-то красивое. Родственники смотрят и участвуют в опросах, комментариях», — подытожила блогер.