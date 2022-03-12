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Инстамамы Сыктывкара о своем блоге: «Муж сначала был против, но потом привык»

Инстамамы Сыктывкара о своем блоге: «Муж сначала был против, но потом привык»@polina.rria

В Instagram можно найти контент на любой вкус, но, пожалуй, одни из самых популярных блогов — о материнстве. «Pro Город Сыктывкар» побеседовал с несколькими мамами, которые ведут личные блоги в Instagram.

Александра, 1527 подписчиков 

Александра стала мамой год и месяц назад. Тогда у нее появилась дочь Алиса.

«Захотелось делиться чем-то полезным и просто рассказывать о своей жизни»— объяснила девушка.

Сыктывкарка не пытается заработать с помощью блога, для нее это всего лишь хобби. Сейчас чаще всего Александра пишет о материнстве, но всегда готова поднять любую другую тему в своих постах или сториз.

Часто случается, что близкие люди против постоянного освещения личных вещей в соцсетях. Однако Александре повезло — у нее никогда не возникало конфликтов с близкими из-за ее блога в Insragram.

«Я взрослый человек и вправе выбирать сама чем заниматься. Муж по началу был не очень рад, но в итоге привык», — поделилась блогер.

Полина, 971 подписчик

Полина родила дочь Милу всего три месяца назад. Раньше ее блог был посвящен поиску клиентов и публикации своих работ, Полина — мастер маникюра. Однако теперь, когда девушка в декрете, страничка в Instagram превратилась в личный блог.

«Я показываю реальную жизнь, реальное материнство со своими прелестями и трудностями. Так же показываю свою жизнь, свой опыт. В общем, свою жизнь. Для меня в первую очередь это разгрузка от рутины. В Инстаграме можно отвлечься и пообщаться с новыми людьми», — рассказала горожанка.

Однако Полина никогда не упускала возможности заработать на своем увлечении.

«Мне по бартеру присылали игрушки для малыша, приглашали на макияж. А я давала честный отзыв и рекламу», — объяснила девушка.

Продуктивность Полины напрямую зависит от вдохновения — без него смысла творить нет. 

Кристина, 1577 подписчиков

Кристина стала мамой 1 год и 10 месяцев назад. Свой блог девушка начала вести еще когда только ждала появления сына Кости.

«Видела много других мам-блогеров с других городов. Они давали полезные советы, общались друг с другом. Я захотела так же», — призналась сыктывкарка.

Для девушки блог — это увлечение, способ получать обратную связь от аудитории, делиться мыслями.

«Было, конечно, несколько ситуаций, когда получала что-то по бартеру за рекламу: детскую посуду, грызунки, что-то по мелочи. На прошлый Новый год мне написали и предложили наушники за рекламу. Это было, наверное, самое выгодное предложение из всех, которые я получала», — поделилась девушка.

Кристина умеет многое, поэтому блог у нее очень разносторонний.

«Назвала свой блог "Дневник мамы", в основном делюсь нашими буднями. Выкладываю различные скидки на товары. Делаю метрики на заказ и фотокниги. Еще я визажист, поэтому подготавливаю контент с советами по макияжу», — рассказала горожанка.

Муж — настоящая опора Кристины. Он не только не против увлечения девушки, но и помогает ей создавать фотографии и видео.

«Все меня поддерживают. Муж фотограф, часто прошу его нас сфотографировать, чтобы выложить что-то красивое. Родственники смотрят и участвуют в опросах, комментариях», — подытожила блогер.

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