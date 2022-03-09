Какие магазины закрываются в Сыктывкаре из-за санкций

В России прекратили работу магазины крупных брендов из-за санкций и приостановки авиасообщения. Например, закрылись сети H&M, Zara, Bershka, доставка ASOS и многое другое. “Про Город Сыктывкар” узнал, какие магазины закрываются в Сыктывкаре.

Как сообщили журналисту в магазине одежды и обуви Adidas, организация работает до конца недели, а потом закрывается на неопределенный срок.

Ikea

В Сыктывкаре не было своего магазина шведской мебели, но некоторые службы заказывали товары из “Икеи” в Казани и привозили сыктывкарцам. Теперь такая доставка товаров невозможна.

Макдоналдс

«Макдоналдс» временно приостанавливает работу в России. Однако в местном ресторане заявили, что они продолжат работать. Подробнее читайте здесь.

Mango

Сообщается, что “Манго” прекратила работу в России, однако магазин этого бренда продолжает работать в Сыктывкаре в штатном режиме.

Как сообщили в ТЦ “Макси”, все магазины, кроме Adidas продолжают работать в штатном режиме и закрываться не планируют.

Что скоро не смогут приобрести сыктывкарцы: