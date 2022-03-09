Какие магазины закрываются в Сыктывкаре из-за санкций

В России прекратили работу магазины крупных брендов из-за санкций и приостановки авиасообщения. Например, закрылись сети H&M, Zara, Bershka, доставка ASOS и многое другое. “Про Город Сыктывкар” узнал, какие магазины закрываются в Сыктывкаре.
Adidas
Как сообщили журналисту в магазине одежды и обуви Adidas, организация работает до конца недели, а потом закрывается на неопределенный срок.
Ikea
В Сыктывкаре не было своего магазина шведской мебели, но некоторые службы заказывали товары из “Икеи” в Казани и привозили сыктывкарцам. Теперь такая доставка товаров невозможна.
Макдоналдс
«Макдоналдс» временно приостанавливает работу в России. Однако в местном ресторане заявили, что они продолжат работать. Подробнее читайте здесь.
Mango
Сообщается, что “Манго” прекратила работу в России, однако магазин этого бренда продолжает работать в Сыктывкаре в штатном режиме.
Как сообщили в ТЦ “Макси”, все магазины, кроме Adidas продолжают работать в штатном режиме и закрываться не планируют.
Что скоро не смогут приобрести сыктывкарцы:
- “Лего” прекратила поставки товаров в 81 магазин России
- Apple приостановила продажи всех продуктов в России и закрыла свой онлайн-магазин. Однако мы недавно писали, что официальный дилер Apple – IStore в сыктывкарском “Макси” продолжает работать.
- “Самсунг” приостановила поставки в Россию, но технику все равно купить можно. К примеру, фирменный магазин в столице Коми продолжает работу.
- “Mango” приостанавливает работу в России.
- Procter & Gamble ограничила работу в России. Количество продуктов на российском рынке сократится. Компании принадлежат такие бренды, как Pampers, Tampax, Braun, Tide, Ariel, Always, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice.\
- OBI останавливает коммерческую деятельность и закрывает магазины в России.
- “Кока-кола” приостановила бизнес в России. Им принадлежат напитки: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, FuzeTea, Blazer, BURN, Black Monster, Bonaqua, Powerade, AdeZ, RICH, “Добрый”, “Моя семья”, Innocent, Pulpy.
- “Пепси” приостанавливает продажу своих напитков в России. Им принадлежат Pepsi, Lipton, 7UP, Aqua Minerale, Mirinda, Mountain Dew, Adrenaline Rush, Drive, “Русский дар”, “Чудо-Ягода”, “Фруктовый сад”, J7, “Я”, “Любимый”.
- Valio и Paulig уходят из России. Им принадлежит серия молочных продуктов и кофе.
- Unilever приостанавливает экспорт и импорт продукции в Россию. Им принадлежит Dove, Axe, Rexona, “Чистая Линия”, “Черный жемчуг”, “Лесной бальзам”, Domestos, Cif и другие.