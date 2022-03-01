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В Сыктывкаре уже изменились цены на продукцию Apple

В Сыктывкаре уже изменились цены на продукцию AppleФото из архива PG11.ru

1 февраля компания Apple ограничила поставку своей продукции в Российскую Федерацию из-за геополитической ситуации в стране. Мы узнали у официального продавца этих товаров в Сыктывкре о том, как изменились цены на популярные гаджеты.

Специалист магазина заявил, что цены на продукцию Apple в их торговой точке уже изменились.

– Мы работаем в обычном режиме. К сожалению, мы не сможем дать прогноз по ценам и поставкам, – рассказал специалист.

Отмечается, что продукция Apple все еще есть в магазинах. Однако цены на нее могут меняться каждый день.

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