В Сыктывкаре уже изменились цены на продукцию Apple

1 февраля компания Apple ограничила поставку своей продукции в Российскую Федерацию из-за геополитической ситуации в стране. Мы узнали у официального продавца этих товаров в Сыктывкре о том, как изменились цены на популярные гаджеты.

Специалист магазина заявил, что цены на продукцию Apple в их торговой точке уже изменились.