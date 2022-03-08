Сыктывкарский "Макдоналдс": "Мы не закрываемся"

Компания "Макдоналдс" объявила о закрытии всех 850 ресторанов в России вечером 8 марта. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на генерального директора McDonald's Криса Кемпчинского. Журналист "Pro Города Сыктывкар" узнал у сыктывкарского "Макдоналдса" о том, планирует ли компания закрываться в столице Коми.

"Пока это все слухи и у нас все нормально работает. Сотрудников не сокращают, зарплату им выплачивают. Все публикации в СМИ неправильно переписаны из какой-то статьи. Никаких сообщений от начальства не поступало. Мы не закрываемся и ждем посетителей", – рассказала одна из сотрудников "Макдоналдса".

Два посетителя делают заказ. Фото Александра Иваскевича.

Курьеры одной из служб доставки журналисту "Pro Города" рассказали:

Фото Александра Иваскевича.