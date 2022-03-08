Сыктывкарский "Макдоналдс": "Мы не закрываемся"

Компания "Макдоналдс" объявила о закрытии всех 850 ресторанов в России вечером 8 марта. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на генерального директора McDonald's Криса Кемпчинского. Журналист "Pro Города Сыктывкар" узнал у сыктывкарского "Макдоналдса" о том, планирует ли компания закрываться в столице Коми.
"Пока это все слухи и у нас все нормально работает. Сотрудников не сокращают, зарплату им выплачивают. Все публикации в СМИ неправильно переписаны из какой-то статьи. Никаких сообщений от начальства не поступало. Мы не закрываемся и ждем посетителей", – рассказала одна из сотрудников "Макдоналдса".
Два посетителя делают заказ. Фото Александра Иваскевича.
Курьеры одной из служб доставки журналисту "Pro Города" рассказали:
Фото Александра Иваскевича.
"Если закроется, то и ладно. Нам в целом все равно. Хоть ходить каждый день сюда не будем, а то надоело отсюда разносить заказы. Их большая часть идет с этого адреса, если и закроют, то на Коммунистической улице будем сотрудничать с крупной продуктовой сетью. Поэтому закрытие "Макдоналдса" не беспокоит", – рассказали курьеры.
В 9:30 утра наплыва посетителей в "Макдоналдсе" не было. В заведении находилось девять человек, включая двух курьеров. На улице люди проходили мимо ресторана.