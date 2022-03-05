Разбор: почему в Сыктывкаре растут цены на тарифы ЖКХ и как на них сэкономить

В феврале 2022 года жителям Выльгорта пришли счета за тепло, которые превышают городские тарифы в несколько раз. Сыктывкарцы также отметили рост тарифов на услуги ЖКХ. “Pro Город Сыктывкар” разобрался, почему цены на ЖКХ растут и что делать, чтобы сэкономить на коммунальных услугах.
Колоссальный ценник
Зимой жителям Выльгорта пришли счета на оплату услуг ЖКХ на 15 000 рублей. При реальном доходе населения это колоссальная сумма. Местные жители возмутились из-за этих счетов и написали обращение в прокуратуру. Они просят проверить тарифы на тепло в городе.
— Круглый год платим по 3600 рублей, даже летом. И это только за отопление. В городе тариф почти в два раза меньше! Мы оплачиваем весь Сыктывдинский район, — заявили в группе “Подслушано Выльгорт”.
Спустя несколько дней после нашей публикации Стройжилтехнадзор организовал проверку по поводу таких высоких цен на тепло.
Законно ли это?
Руководитель регионального центра “ЖКХ Контроль” Дарья Шучалина рассказала о том, насколько правомерны такие тарифы:
– Сами по себе корректировки за отопление, как правило, выставляются жильцам многоквартирных домов законно. Другой вопрос – это сумма дополнительно начисленных средств в качестве разницы между нормативным или фактически потребленное отопление в жилфонде.
Эксперт отметила, что в “ЖКХ Контроль” ежегодно в конце зимы – начале весны больше всего поступает обращений от жителей городов и районов республики именно по этой теме.
– Практика показывает, что далеко не всегда ресурсники правомерно выставляют внушительные по меркам жильцов суммы. Чтобы оперативно разобраться – законна ли та цифра, которая фигурирует в квитанциях за ЖКУ – советую собственникам жилплощади напрямую писать заявления в Службу Коми Стройжилтехнадзора, а также – в прокуратуру по месту жительства с приложением копий впечатляющих квитанций. Эти два ведомства в настоящее время проводят проверки поставщиков теплоэнергии на предмет выставленных корректировок.
Дарья Шучалина заявила, что если органы власти признают, что компании ошиблись и начислили сверх меры, то руководителей ресурсной организации обяжут ближайший месяц сделать перерасчет, чтобы исправить допущенные ошибки.
Однако, перерасчет могут сделать и в обратную сторону.
– Крайне редко, но все же случается, что корректировки на самом деле должны быть больше тех, которые жильцам начислены. В основной массе тепловики, как правило, «ошибаются» в свою пользу. Вместе с тем, чтобы не оказаться в должниках и не лишиться мер соцподдержки, следует своевременно и в полном объеме оплатить счет, а параллельно – разбираться в его правомерности с привлечением вышеуказанных мною ведомств. Если по итогам проверок окажется, что исполнитель коммунальной услуги не прав, вам в любом случае будет полагаться перерасчет. Лучше в следующем месяце получить платежку с меньшей суммой, чем оказаться в долгу, да еще и рисковать «заработать» пени за неоплату «коммуналки», – заключила Дарья Шучалина.
Самые дорогие тарифы в России
ЖКХ для Республики Коми – одна из самых больных тем. Исследование “РИА Новости” показало, что плата за коммунальные услуги в нашем регионе самая высокая в стране. Согласно этому исследованию в среднем жители Коми тратят около 13,7 процента своих доходов на коммунальные платежи. И это при том, что исследование берет среднюю зарплату по Комистату – 59,7 тысячи рублей.
Почему растут тарифы?
Рост тарифов на ЖКХ эксперты объясняют следующими факторами:
– увеличение регулируемых на федеральном уровне цен на энергоносители;
– включение в услуги расходов на финансирование мероприятий инвестиционных программ, в том числе которые направлены на улучшение ЖКХ;
– инфляция;
– изменение показателей производственных программ в связи с уменьшением объемов потребляемых коммунальных услуг.
В министерстве ЖКХ сообщают, что если установить тарифы ниже экономически обоснованных, это может повлечь за собой серьезные аварии и сбои в работе.
Как сэкономить на ЖКХ?
Министерство ЖКХ Коми выпустило несколько несложных правил, которые помогут жителям платить меньше за коммуналку:
Приборы учёта
Отдельное внимание уделяется приборам учета энергоресурсов. Их установка позволяет оплачивать только тот объем услуг, который вы получаете, контролировать их качество. Также вы сможете грамотно распоряжаться и больше экономить, если вы будете внимательно следить за счетчиками.
Системы регулирования теплопотребления
Расходы на отопление — самая крупная статья при оплате коммунальных услуг. И при этом тепло зачастую используется наиболее расточительно. В этой ситуации внедрение систем учёта позволяет контролировать и управлять получением и использованием тепловой энергии. И, что бывает важнее, даёт экономические рычаги во взаимоотношениях с поставщиком.
Основной задачей отопления жилищного фонда является обеспечение комфортной температуры в доме. Наравне с теми, кто мерзнет, существуют и те, кто страдает от перетопов. Причиной перетопов является неотрегулированная система теплоснабжения. Практическим решением в этом вопросе является установка систем регулирования теплопотребления.
Современные технологии уже готовы предложить достаточно малошумные насосы, что позволяет организовать в каждом жилом доме индивидуальные тепловые пункты. Это позволит внедрить регулирование объема потребляемой тепловой энергии и в конечном счете значительно снизить затраты на теплоснабжение дома.
Модернизация систем потребления электроэнергии на общедомовые нужды
Ощутимый эффект для жителей в современных условиях дает установка многотарифных электросчетчиков. Модернизация освещения в подъездах жилых домов с установкой высокоэффективных светильников и систем управления светом: датчики движения, автоматические выключатели и другое также дает значительную экономию от текущего потребления.
Утепление окон и дверей
Потери тепла из-за неутепленных окон и дверей составляют 40% от всех потерь. Еще 15% теряется через оконные стекла. Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Своевременно утепляйте и обычные окна и двери. Установка второй двери на входе в квартиру дает повышение температуры в помещении на 1-2 градуса, снижение уровня внешнего шума и загазованности.
Экономия на электробытовых приборах и электронике
Если использование электрообогревателя неизбежно, то сейчас существует много современных способов отопления, которые имеют явные преимущества перед традиционными:
- длинноволновые обогреватели;
- теплые полы; теплонакопители. Они позволяют использовать выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, так как именно во время действия этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях.
- Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению после электрообогревателей, годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт.
МинЖКХ рассказали о легких способах экономии электроэнергии:
- электроконфорку использовать на полную мощность только на время, необходимое для закипания.
- продукты, требующие долгого приготовления лучше варить на маленькой конфорке.
- при варке необходимо закрывать кастрюли крышкой.
- скороварка значительно сэкономит энергию и время готовки.
- холодильник должен находиться в самом прохладном месте кухни.
- если у вас двухтарифный счетчик, то используйте автоматическую стиральную машинку в ночное время.
- настройте домашний компьютер на экономичный режим работы.
Экономия воды:
- Установите счетчики расхода воды. Это будет мотивировать к сокращению расходования воды.
- Устанавливайте рычажные переключатели на смесители вместо поворотных кранов. Это сэкономит 10-15% воды, плюс они очень удобны в подборе температуры.
- Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно небольшой струи. Это может уменьшить стоимость воды в 4 раза.
- При умывании и принятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости.
- На принятие душа уходит в 10-20 раз меньше воды, чем на принятие ванны.