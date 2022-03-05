Разбор: почему в Сыктывкаре растут цены на тарифы ЖКХ и как на них сэкономить

– Сами по себе корректировки за отопление, как правило, выставляются жильцам многоквартирных домов законно. Другой вопрос – это сумма дополнительно начисленных средств в качестве разницы между нормативным или фактически потребленное отопление в жилфонде.

Спустя несколько дней после нашей публикации Стройжилтехнадзор организовал проверку по поводу таких высоких цен на тепло.

— Круглый год платим по 3600 рублей, даже летом. И это только за отопление. В городе тариф почти в два раза меньше! Мы оплачиваем весь Сыктывдинский район, — заявили в группе “Подслушано Выльгорт”.

Зимой жителям Выльгорта пришли счета на оплату услуг ЖКХ на 15 000 рублей. При реальном доходе населения это колоссальная сумма. Местные жители возмутились из-за этих счетов и написали обращение в прокуратуру. Они просят проверить тарифы на тепло в городе.

В феврале 2022 года жителям Выльгорта пришли счета за тепло , которые превышают городские тарифы в несколько раз. Сыктывкарцы также отметили рост тарифов на услуги ЖКХ. “Pro Город Сыктывкар” разобрался, почему цены на ЖКХ растут и что делать, чтобы сэкономить на коммунальных услугах.

– Практика показывает, что далеко не всегда ресурсники правомерно выставляют внушительные по меркам жильцов суммы. Чтобы оперативно разобраться – законна ли та цифра, которая фигурирует в квитанциях за ЖКУ – советую собственникам жилплощади напрямую писать заявления в Службу Коми Стройжилтехнадзора, а также – в прокуратуру по месту жительства с приложением копий впечатляющих квитанций. Эти два ведомства в настоящее время проводят проверки поставщиков теплоэнергии на предмет выставленных корректировок.

Эксперт отметила, что в “ЖКХ Контроль” ежегодно в конце зимы – начале весны больше всего поступает обращений от жителей городов и районов республики именно по этой теме.

Дарья Шучалина заявила, что если органы власти признают, что компании ошиблись и начислили сверх меры, то руководителей ресурсной организации обяжут ближайший месяц сделать перерасчет, чтобы исправить допущенные ошибки.

Однако, перерасчет могут сделать и в обратную сторону.

– Крайне редко, но все же случается, что корректировки на самом деле должны быть больше тех, которые жильцам начислены. В основной массе тепловики, как правило, «ошибаются» в свою пользу. Вместе с тем, чтобы не оказаться в должниках и не лишиться мер соцподдержки, следует своевременно и в полном объеме оплатить счет, а параллельно – разбираться в его правомерности с привлечением вышеуказанных мною ведомств. Если по итогам проверок окажется, что исполнитель коммунальной услуги не прав, вам в любом случае будет полагаться перерасчет. Лучше в следующем месяце получить платежку с меньшей суммой, чем оказаться в долгу, да еще и рисковать «заработать» пени за неоплату «коммуналки», – заключила Дарья Шучалина.

Самые дорогие тарифы в России

ЖКХ для Республики Коми – одна из самых больных тем. Исследование “РИА Новости” показало, что плата за коммунальные услуги в нашем регионе самая высокая в стране. Согласно этому исследованию в среднем жители Коми тратят около 13,7 процента своих доходов на коммунальные платежи. И это при том, что исследование берет среднюю зарплату по Комистату – 59,7 тысячи рублей.

Почему растут тарифы?

Рост тарифов на ЖКХ эксперты объясняют следующими факторами:

– увеличение регулируемых на федеральном уровне цен на энергоносители;

– включение в услуги расходов на финансирование мероприятий инвестиционных программ, в том числе которые направлены на улучшение ЖКХ;

– инфляция;

– изменение показателей производственных программ в связи с уменьшением объемов потребляемых коммунальных услуг.

В министерстве ЖКХ сообщают, что если установить тарифы ниже экономически обоснованных, это может повлечь за собой серьезные аварии и сбои в работе.

Как сэкономить на ЖКХ?

Министерство ЖКХ Коми выпустило несколько несложных правил, которые помогут жителям платить меньше за коммуналку:

Приборы учёта

Отдельное внимание уделяется приборам учета энергоресурсов. Их установка позволяет оплачивать только тот объем услуг, который вы получаете, контролировать их качество. Также вы сможете грамотно распоряжаться и больше экономить, если вы будете внимательно следить за счетчиками.

Системы регулирования теплопотребления

Расходы на отопление — самая крупная статья при оплате коммунальных услуг. И при этом тепло зачастую используется наиболее расточительно. В этой ситуации внедрение систем учёта позволяет контролировать и управлять получением и использованием тепловой энергии. И, что бывает важнее, даёт экономические рычаги во взаимоотношениях с поставщиком.

Основной задачей отопления жилищного фонда является обеспечение комфортной температуры в доме. Наравне с теми, кто мерзнет, существуют и те, кто страдает от перетопов. Причиной перетопов является неотрегулированная система теплоснабжения. Практическим решением в этом вопросе является установка систем регулирования теплопотребления.

Современные технологии уже готовы предложить достаточно малошумные насосы, что позволяет организовать в каждом жилом доме индивидуальные тепловые пункты. Это позволит внедрить регулирование объема потребляемой тепловой энергии и в конечном счете значительно снизить затраты на теплоснабжение дома.

Модернизация систем потребления электроэнергии на общедомовые нужды

Ощутимый эффект для жителей в современных условиях дает установка многотарифных электросчетчиков. Модернизация освещения в подъездах жилых домов с установкой высокоэффективных светильников и систем управления светом: датчики движения, автоматические выключатели и другое также дает значительную экономию от текущего потребления.

Утепление окон и дверей

Потери тепла из-за неутепленных окон и дверей составляют 40% от всех потерь. Еще 15% теряется через оконные стекла. Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Своевременно утепляйте и обычные окна и двери. Установка второй двери на входе в квартиру дает повышение температуры в помещении на 1-2 градуса, снижение уровня внешнего шума и загазованности.

Экономия на электробытовых приборах и электронике

Если использование электрообогревателя неизбежно, то сейчас существует много современных способов отопления, которые имеют явные преимущества перед традиционными:

длинноволновые обогреватели;

теплые полы; теплонакопители. Они позволяют использовать выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, так как именно во время действия этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях.

Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению после электрообогревателей, годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт.

МинЖКХ рассказали о легких способах экономии электроэнергии:

электроконфорку использовать на полную мощность только на время, необходимое для закипания.

продукты, требующие долгого приготовления лучше варить на маленькой конфорке.

при варке необходимо закрывать кастрюли крышкой.

скороварка значительно сэкономит энергию и время готовки.

холодильник должен находиться в самом прохладном месте кухни.

если у вас двухтарифный счетчик, то используйте автоматическую стиральную машинку в ночное время.

настройте домашний компьютер на экономичный режим работы.

Экономия воды: