Жителям Выльгорта пришли квитанции за тепло на 15 000 рублей

Жители Выльгорта выступили против огромных цен на тепло в своих домах и написали жалобу в Комитет по тарифам Коми. Фотография обращения появилась в одном из телеграм-каналов республики.

Местные считают необоснованными тарифы на тепло в Выльгорте. Сейчас тариф в селе составляет 3257 рублей, что ориентировочно 20 процентов от прожиточного минимума в Коми. Но в комментариях под записью с обращением некоторые говорят о том, что им пришли счета на 15 000 рублей.Оказалось, что такая квитанция пришла многим. Как рассказала жительница Выльгорта, это перерасчет за год, поэтому сумма такая большая. Похожая ситуация произошла с ней и в 2018 году, тогда женщина пыталась обжаловать сумму в прокуратуре, однако это не принесло результатов.

— Круглый год платим по 3600, даже летом. И это только за отопление, — рассказал женщина.

Жители Выльгорта требуют провести проверку на законность такого ценообразования и снизить цену на тепло.