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Жителям Выльгорта пришли квитанции за тепло на 15 000 рублей

Жителям Выльгорта пришли квитанции за тепло на 15 000 рублей

Жители Выльгорта выступили против огромных цен на тепло в своих домах и написали жалобу в Комитет по тарифам Коми. Фотография обращения появилась в одном из телеграм-каналов республики.

Местные считают необоснованными тарифы на тепло в Выльгорте. Сейчас тариф в селе составляет 3257 рублей, что ориентировочно 20 процентов от прожиточного минимума в Коми. Но в комментариях под записью с обращением некоторые говорят о том, что им пришли счета на 15 000 рублей.Оказалось, что такая квитанция пришла многим. Как рассказала жительница Выльгорта, это перерасчет за год, поэтому сумма такая большая. Похожая ситуация произошла с ней и в 2018 году, тогда женщина пыталась обжаловать сумму в прокуратуре, однако это не принесло результатов.

— Круглый год платим по 3600, даже летом. И это только за отопление, — рассказал женщина.

Жители Выльгорта требуют провести проверку на законность такого ценообразования и снизить цену на тепло.

— В городе тариф почти в два раза меньше! Мы оплачиваем весь Сыктывдинский район, — заявляют в группе «Подслушано Выльгорт».

Жители Выльгорта также отмечают, что несмотря на такие высокие тарифы, в домах по-прежнему холодно. 

На фотографии обращения видно, что под письмом подписалось девять человек. Однако жители собираются организовать сбор подписей 13 февраля. По комментариям под записью видно, что многие поддерживают требования о снижении тарифов.
 

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