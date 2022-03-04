"Лекарства сильно подорожали": сыктывкарцы и фармацевты рассказали о повышении цен

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщала о подорожании лекарств от 1,5% до 25% с начала марта. Аналитики Комистата отмечали рост цен на лекарства и в конце февраля. "Pro Город Сыктывкар" узнал у сотрудников аптек и сыктывкарцев, что происходит с ценами на медикаменты.
Сергей Мамонтов
Сергей Мамонтов. Фото из личного архива.
"Покупал на этой неделе два препарата. Противовирусный препарат приобрел за 580, ранее он стоил 380. Обезболивающее лекарство вместо 980 рублей подорожало до 1400. Витамины тоже дороже. В общем, цены на все нужные для меня медикаменты выросли. Это касается даже препаратов российского производства. Об иностранных даже не говорю. Это может быть еще связано и с тем, что аптеки из-за спроса решили повышать цены", – предположил Сергей Мамонтов.
Пенсионерка Мария покупала лекарства в одной из аптек города и вот, что она рассказала:
"Я сейчас брала дешевые препараты, поэтому тут ничего не почувствовала. Но вот заказывала на одном из сайтов и заметила, что там мои препараты от давления уже с 800 рублей повысились до 1100. Для меня эти лекарства сильно подорожали. А всякие препараты за 200-250 рублей в цене не так заметно подскочили. Но я прочитала информацию, что у меня венгерский или другой препарат, поэтому его может и не быть через неделю. Сейчас еще на старых запасах держимся. К тому же наши российские лекарства из сырья тоже зарубежного делают и как в условиях санкций они будут это все производить? Пенсионеры у нас почти все принимают таблетки, поэтому я не знаю, как будем мы выживать дальше", – рассказала Мария "Pro Городу".
По горчей линии аптек нам отказались комментировать ценообразование. Но ситуацию со стоимостью лекарств "Pro Городу" объяснили в сыктывкарских аптечных пунктах.
"На некоторые препараты чувствуется серьезное подорожание. Цены поднялись, я это вижу визуально, и население замечает. Больше всего покупают по назначению люди пожилого возраста: препараты для сердца и при высоком давлении. Эти лекарства подорожали на 20-25%", – поделился с "Pro Городом" провизор одной из аптек.
"По сравнению с другими аптеками, у нас незначительно подняли цены на лекарства, но подорожало все. При этом жизненно важные препараты не сильно выросли в стоимости: на 10 и 20 рублей. К ним я отношу таблетки от давления, желудочные, для обработки ран и другие. Противоязвенный препарат какой был по цене, такой и остался, препараты на растительной основе не подорожали. Цена больше зависит от производителя. Ходовые препараты, конечно, подорожали на 50-100 рублей. Противовирусное и противоспалительное лекарство для взрослых стоило 675 рублей, а сейчас 737 рублей", – рассказала сотрудница региональной сети аптек.