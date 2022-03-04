"Лекарства сильно подорожали": сыктывкарцы и фармацевты рассказали о повышении цен

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщала о подорожании лекарств от 1,5% до 25% с начала марта. Аналитики Комистата отмечали рост цен на лекарства и в конце февраля. "Pro Город Сыктывкар" узнал у сотрудников аптек и сыктывкарцев, что происходит с ценами на медикаменты.

Сергей Мамонтов

Сергей Мамонтов. Фото из личного архива.

"Покупал на этой неделе два препарата. Противовирусный препарат приобрел за 580, ранее он стоил 380. Обезболивающее лекарство вместо 980 рублей подорожало до 1400. Витамины тоже дороже. В общем, цены на все нужные для меня медикаменты выросли. Это касается даже препаратов российского производства. Об иностранных даже не говорю. Это может быть еще связано и с тем, что аптеки из-за спроса решили повышать цены", – предположил Сергей Мамонтов.

Пенсионерка Мария покупала лекарства в одной из аптек города и вот, что она рассказала: