За неделю в Коми подорожали лекарства, макароны и телевизоры

Аналитики Комистата рассказали об изменениях цен на продукты в Коми с 19 по 25 февраля. Они исследовали стоимость товаров в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.
Эксперты отметили подорожание вермишели на 2,8%. Также выросла цена на масло сливочное, консервы овощные для детского питания, творог — на 1,5-1,6%, молоко стерилизованное, рис, мясо кур — на 0,9-1,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,4%.
Вместе с тем наблюдалось снижение цен на рыбу мороженую неразделанную на 1,3%, масло подсолнечное - на 0,8%.
Выросли цены на капусту белокочанную — на 2,8%, бананы — на 2,6%, помидоры — на 2,4%, лук репчатый — на 2,3%, свёклу — на 1,6%. Среди товаров первой необходимости бумага туалетная подорожала на 6,3%.
Выше, чем на прошлой неделе, стали цены на телевизоры — на 5,7%, электропылесосы — на 5%, смартфоны — на 4%. В группе наблюдаемых медикаментов повышение цен отмечено на ренгалин на 4,9%, нимесулид — на 2,2%, комбинированные анальгетики — на 1,2%.
Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,2%.