За неделю в Коми подорожали лекарства, макароны и телевизоры

Аналитики Комистата рассказали об изменениях цен на продукты в Коми с 19 по 25 февраля. Они исследовали стоимость товаров в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Эксперты отметили подорожание вермишели на 2,8%. Также выросла цена на масло сливочное, консервы овощные для детского питания, творог — на 1,5-1,6%, молоко стерилизованное, рис, мясо кур — на 0,9-1,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,4%.

Вместе с тем наблюдалось снижение цен на рыбу мороженую неразделанную на 1,3%, масло подсолнечное - на 0,8%.