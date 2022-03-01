Жителей Коми предупредили о росте цен на лекарства на 25%

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила о подорожании лекарств от 1,5% до 25%. Цены подняли оптовики.
- Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом, аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены, — отметила она.
Причина в том, что аптеки обычно не делают больших запасов лекарств, так что на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время.
Без изменений остаются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), составляющие около половины рынка. На эти препараты цены фиксированы и контролируются государством, добавила эксперт.
В аптеках с прошлой недели отмечается повышенный спрос на лекарства импортных производителей.
- В основном люди делают запасы лекарств, применяемых при хронических заболеваниях, то есть это препараты, которые они принимают постоянно, — уточнила эксперт.
Несмотря на повышенный интерес, в ближайшее время перебоев с импортными препаратами не ожидается, заверила специалист, пишут «Известия».