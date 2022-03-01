Жителей Коми предупредили о росте цен на лекарства на 25%

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила о подорожании лекарств от 1,5% до 25%. Цены подняли оптовики.

- Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом, аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены, — отметила она.

Причина в том, что аптеки обычно не делают больших запасов лекарств, так что на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время.

Без изменений остаются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), составляющие около половины рынка. На эти препараты цены фиксированы и контролируются государством, добавила эксперт.

В аптеках с прошлой недели отмечается повышенный спрос на лекарства импортных производителей.