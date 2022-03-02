100 лет Коми: почему многомиллионное торжество так и не состоялось

Столетие Коми в 2021 году – важное событие, которое ждали многие. Но из-за коронавирусных ограничений торжество перенесли на 2022 год. “Pro Город Сыктывкар” узнал, какие мероприятия еще проведут, чего ждать от праздника и сколько на все это потратили.
Что ждать в 2022 году
На празднование столетия Коми в 2022 году потратят 40 миллионов рублей.
Как рассказали “Pro Городу” в Минкульте Коми, ключевое мероприятие столетия – театрализованное шоу, состоится в августе 2022 года на Стефановской площади. Но это не точно. Все будет зависеть от того, какое решение примет оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.
Празднование не в Коми
Празднование Коми с самого его начала вызывало возмущение у местных жителей. Например, самые крупные и торжественные мероприятия проводились вовсе не в республике, а Москве и Санкт-Петербурге.
К примеру, в Москве запустили брендированный состав к 100-летию республики. Он получился довольно красивым, однако его стоимость по данным метрополитена Москвы – 18 305 085 рублей в месяц.
Жителей Коми возмутило то, что во время того, как жители республики были обеспокоены экологической катастрофой на Колве, ее глава Владимир Уйба был на празднованиях в Москве и посещал почти каждое мероприятие. Даже шоу “Поле Чудес”.
Подробнее о том, почему жители были возмущены, читайте в нашем материале “100 лет не в Коми”. Там вы найдете подробный разбор этой проблемы, а так же неожиданные комментарии властей.
Хотят ли люди праздник
Из-за геополитической ситуации в стране многим сейчас не до праздника. Мы спросили у наших читателей в группе “ВКонтакте”, хотят ли местные продолжать торжества.
Большинство отметило, что им больше не хочется праздновать юбилей республики.
Стоит ли переносить мероприятия?
Мы спросили мнение ведущего торжеств Дениса Чеусова о том, стоит ли вообще проводить праздничные мероприятия.
– Праздничное настроение, конечно, можно создать. И это легче, чем даже три года назад, до пандемии и всего остального. Людям нужен праздник.
В свете последних событий Денис Чеусов призвал сыктывкарцев быть реалистами.
– Безусловно все, что происходит – это кошмар, ужас и этого не должно быть. Но нужно быть реалистами, локальные конфликты всегда были и будут, хотим мы этого или нет. Это в природе человека. Поэтому, если бы от меня зависело что-то, то я бы не переносил дату празднования.
Но у нас есть вышестоящие, управляющие органы, которые лучше знают, как надо. И я им доверяю в этом решении полностью и целом.
Остались без крупнейшего мероприятия
Федерация международного бэнди сообщила, что главное событие празднования — чемпионат мира в Сыктывкаре, отложили. Стоит напомнить, что для празднования это чемпионата построили стадион за несколько миллиардов. “Pro Город Сыктывкар” пытается выяснить, что случится с деньгами, которые выделили на проведение турнира.
Что вообще успели провести
В Министерстве культуры рассказали, что в 2021 году на мероприятия к столетию Коми потратили 87,7 миллионов рублей. Список мероприятий:
- День коми письменности и культуры в Москве;
- Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся»;
- Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкар);
- Северный театральный фестиваль драматических театров;
- Межрегиональный фестиваль профессиональных коллективов «Танцуй и пой, Великая Россия!»;
- Международный фестиваль визуальных искусств финно- угорских народов «ТУЙВЕЖ»; Выступления творческих коллективов российской эстрады (группы «Турбомода»,
- Елены Василек и ее коллектива, фолк-группы «Ярмарка») в сельских районах республики;
- Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест»; Фестиваль «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре»;
- Первая биеннале современного искусства региона;
- Выставки «Князь Александр Невский. Побеждая, непобедим»;
- Выставка «Золотой век русского искусства. Живопись и скульптура XVIII – первой половины XIX века из собрания Государственной Третьяковской галереи»;
- Выставка из Санкт-Петербурга «История развития мультимедиа искусства Ленинграда–Санкт-Петербурга 1985-2000 годов»;
- Выставочный проект из Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) «Этноджинс: все оттенки индиго»;
- Окружной молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Городские трансформации»;
- Выпуск издательской и презентационной продукции;
Стоит отметить, что большинство всех этих мероприятий никак не коснулось местных жителей. Мы даже сняли видеорепортаж на эту тему, где большинство отметили, что вообще не чувствуют никакого праздника.