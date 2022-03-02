100 лет Коми: почему многомиллионное торжество так и не состоялось

Столетие Коми в 2021 году – важное событие, которое ждали многие. Но из-за коронавирусных ограничений торжество перенесли на 2022 год. “Pro Город Сыктывкар” узнал, какие мероприятия еще проведут, чего ждать от праздника и сколько на все это потратили.

Что ждать в 2022 году

На празднование столетия Коми в 2022 году потратят 40 миллионов рублей.

Как рассказали “Pro Городу” в Минкульте Коми, ключевое мероприятие столетия – театрализованное шоу, состоится в августе 2022 года на Стефановской площади. Но это не точно. Все будет зависеть от того, какое решение примет оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Празднование не в Коми

Празднование Коми с самого его начала вызывало возмущение у местных жителей. Например, самые крупные и торжественные мероприятия проводились вовсе не в республике, а Москве и Санкт-Петербурге.

К примеру, в Москве запустили брендированный состав к 100-летию республики. Он получился довольно красивым, однако его стоимость по данным метрополитена Москвы – 18 305 085 рублей в месяц.

Жителей Коми возмутило то, что во время того, как жители республики были обеспокоены экологической катастрофой на Колве, ее глава Владимир Уйба был на празднованиях в Москве и посещал почти каждое мероприятие. Даже шоу “Поле Чудес”.

Подробнее о том, почему жители были возмущены, читайте в нашем материале “100 лет не в Коми”. Там вы найдете подробный разбор этой проблемы, а так же неожиданные комментарии властей.

Хотят ли люди праздник

Из-за геополитической ситуации в стране многим сейчас не до праздника. Мы спросили у наших читателей в группе “ВКонтакте”, хотят ли местные продолжать торжества.

Большинство отметило, что им больше не хочется праздновать юбилей республики.

Стоит ли переносить мероприятия?

Мы спросили мнение ведущего торжеств Дениса Чеусова о том, стоит ли вообще проводить праздничные мероприятия.

– Праздничное настроение, конечно, можно создать. И это легче, чем даже три года назад, до пандемии и всего остального. Людям нужен праздник.

В свете последних событий Денис Чеусов призвал сыктывкарцев быть реалистами.