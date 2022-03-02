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100 лет Коми: почему многомиллионное торжество так и не состоялось

100 лет Коми: почему многомиллионное торжество так и не состоялосьФото: rkomi.ru

Столетие Коми в 2021 году – важное событие, которое ждали многие. Но из-за коронавирусных ограничений торжество перенесли на 2022 год. “Pro Город Сыктывкар” узнал, какие мероприятия еще проведут, чего ждать от праздника и сколько на все это потратили. 

Что ждать в 2022 году

На празднование столетия Коми в 2022 году потратят 40 миллионов рублей. 

Как рассказали “Pro Городу” в Минкульте Коми, ключевое мероприятие столетия –  театрализованное шоу, состоится в августе 2022 года на Стефановской площади. Но это не точно. Все будет зависеть от того, какое решение примет оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Празднование не в Коми 

Празднование Коми с самого его начала вызывало возмущение у местных жителей. Например, самые крупные и торжественные мероприятия проводились вовсе не в республике, а Москве и Санкт-Петербурге. 

К примеру, в Москве запустили брендированный состав к 100-летию республики. Он получился довольно красивым, однако его стоимость по данным метрополитена Москвы – 18 305 085 рублей в месяц. 

Жителей Коми возмутило то, что во время того, как жители республики были обеспокоены экологической катастрофой на Колве, ее глава Владимир Уйба был на празднованиях в Москве и посещал почти каждое мероприятие. Даже шоу “Поле Чудес”. 

Подробнее о том, почему жители были возмущены, читайте в нашем материале “100 лет не в Коми”. Там вы найдете подробный разбор этой проблемы, а так же неожиданные комментарии властей. 

Хотят ли люди праздник

Из-за геополитической ситуации в стране многим сейчас не до праздника. Мы спросили у наших читателей в группе “ВКонтакте”, хотят ли местные продолжать торжества. 

Большинство отметило, что им больше не хочется праздновать юбилей республики. 

Стоит ли переносить мероприятия? 

Мы спросили мнение ведущего торжеств Дениса Чеусова о том, стоит ли вообще проводить праздничные мероприятия. 

– Праздничное настроение, конечно, можно создать. И это легче, чем даже три года назад, до пандемии и всего остального. Людям нужен праздник. 

В свете последних событий Денис Чеусов призвал сыктывкарцев быть реалистами. 

– Безусловно все, что происходит – это кошмар, ужас и этого не должно быть. Но нужно быть реалистами, локальные конфликты всегда были и будут, хотим мы этого или нет. Это в природе человека. Поэтому, если бы от меня зависело  что-то, то я бы не переносил дату празднования.
Но у нас есть вышестоящие, управляющие органы, которые лучше знают, как надо. И я им доверяю в этом решении полностью и целом.

Остались без крупнейшего мероприятия 

Федерация международного бэнди сообщила, что главное событие празднования — чемпионат мира в Сыктывкаре, отложили. Стоит напомнить, что для празднования это чемпионата построили стадион за несколько миллиардов. “Pro Город Сыктывкар” пытается выяснить, что случится с деньгами, которые выделили на проведение турнира. 

Что вообще успели провести

 

В Министерстве культуры рассказали, что в 2021 году на мероприятия к столетию Коми потратили 87,7 миллионов рублей. Список мероприятий: 

  • День коми письменности и культуры в Москве;
  • Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся»;
  • Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкар); 
  • Северный театральный фестиваль драматических театров;
  • Межрегиональный фестиваль профессиональных коллективов «Танцуй и пой, Великая Россия!»; 
  • Международный фестиваль визуальных искусств финно- угорских народов «ТУЙВЕЖ»; Выступления творческих коллективов российской эстрады (группы «Турбомода»,
  • Елены Василек и ее коллектива, фолк-группы «Ярмарка») в сельских районах республики;
  • Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест»; Фестиваль «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре»;
  • Первая биеннале современного искусства региона; 
  • Выставки «Князь Александр Невский. Побеждая, непобедим»; 
  • Выставка «Золотой век русского искусства. Живопись и скульптура XVIII – первой половины XIX века из собрания Государственной Третьяковской галереи»;
  • Выставка из Санкт-Петербурга «История развития мультимедиа искусства Ленинграда–Санкт-Петербурга 1985-2000 годов»;
  • Выставочный проект из Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) «Этноджинс: все оттенки индиго»; 
  • Окружной молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Городские трансформации»;
  • Выпуск издательской и презентационной продукции;

Стоит отметить, что большинство всех этих мероприятий никак не коснулось местных жителей. Мы даже сняли видеорепортаж на эту тему, где большинство отметили, что вообще не чувствуют никакого праздника. 

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