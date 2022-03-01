Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре отложили

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был состояться в Сыктывкаре, отменили. Об этом сообщает Федерация международного бенди.

Напомним, матчи группы «Б» отменили еще в феврале 2022 года, а матчи группы «А» должны были состояться с 27 марта по 3 апреля. В конце февраля от участия в чепмионате отказалась Финляндия и Швеция. Минспорта заявлял, что Сыктывкар полностью готов к проведению ЧМ по бенди, однако он так и не состоится в столице Республики Коми. О причинах такого решения Федерация международного бенди не сообщила.