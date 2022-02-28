Сыктывкарский священник снимает ролики в Tik-Tok про рай, грехи и теории заговора

«Обо всем говорю. Обсуждаю темы, которые интересны лично мне и отвечаю на вопросы, которые задают. Какого-то ограничения по темам нет. Единственное – тему политики стараюсь избегать. Поскольку среди как моих подписчиков, так и моих прихожан есть люди с разными политическими взглядами, а я должен оставаться священником и для тех и других. Поэтому, чтобы не вводить в расстройство своих прихожан, политики касаюсь кране редко», – поделился Александр Митрофанов.

Несмотря на то, что автор тиктоков и стримов – священник, с ним можно обсудить не только вопросы веры и религии.

«Интернет в современном мире является некой трибуной, некой площадкой для общения. Поэтому его вполне можно использовать и чтобы поговорить о Христе. А для кого блог... Для всех, кого он может заинтересовать», – отметил священнослужитель.

Александр Митрофанов отмечает, что в первую очередь ему по должности положено говорить с людьми о боге, поэтому именно это – основа его блога.

Руководитель Миссионерского отдела Сыктывкарской епархии Александр Митрофанов ведет блоги в Instagram, Tik-Tok и на YouTube. Корреспондент издания «Pro Город Сыктывкар» пообщался со священником и выяснил, о чем он говорит со своей аудиторией и как борется с интернет-троллями.

«Я уже и не помню когда завел аккаунт в Instagram. Зашел на площадку достаточно поздно, поэтому и подписчиков относительно немного. В других соцсетях несколько больше. Но и там аудитория как-то сама собой приросла», – рассказал сыктывкарец.

Профиль в Instagram – не самая «раскрученная» площадка для Александра. К примеру, на его каналах на YouTube и Tik-Tok порядка 15 тысяч подписчиков, а в Instagram – чуть больше 1000.

Свой блог священник совсем не рекламировал. Александр предполагает, что основная масса подписчиков пришла к нему с крупного канала о религии, где он по вторникам отвечает на самые разные вопросы.

К сожалению, священник и его блог часто подвергаются необоснованной и грубой критике.

«Ну, это же интернет. Тут постоянно всех критикуют. Конструктивной критики немного. В основном люди пытаются потроллить», – отметил священник.

Обычно Александр не воспринимает троллей как источник конфликта, но иногда ему все же приходится принимать меры, чтобы сохранять в блоге хорошую атмосферу.

«В основном люди пишут какие-то провокационные вещи не потому, что желают зла, а просто им интересно, как священник отреагирует. Не психанет ли, не расстроится ли? Поэтому, если ответить по-доброму, с юмором, конфликта обычно удается избежать. Ну а если человек прям упорствует: матерится, богохульствует или всех оскорбляет – то тут уж приходится банить», – признался Александр Митрофанов.

Многие уверены, что священник не может спокойно взять и завести блог в интернете, потому что это не одобрит церковь. Однако это совсем не так. Александр поделился, что советовался со своим духовником, когда в 2011 году создавал канал на YouTube, однако какого-то отдельного разрешения священнику получать не потребовалось.

«Наш архиепископ в курсе, что я занимаюсь проповедью в интернете и относится к этой деятельности благосклонно. Он и сам присутствует в соцсетях. В основном во "ВКонтакте". Это обеспечивает его доступность не только для духовенства, но и для простого народа. Любой может ему написать, задать вопрос или просто о чем-либо поговорить, посоветоваться. Ну а так, церковь же всегда использовала современные средства коммуникации, чтобы рассказать людям о Христе. Притом не только использовала, но некоторые даже и создавала. Так, например, наш первопечатник Фёдоров. Он же свой печатный станок создавал не для того чтобы печатать детективы про Эркюля Пуаро, а чтобы рассказать людям о Боге. И первая книга была богослужебная – Апостол. Поэтому в том, что сегодня церковь использует интернет, нет ничего удивительного», – объяснил священник.

Алесандр Митрофанов регулярно получает от своих подписчиков письма с вопросами и просьбами дать совет. В меру своих возможностей священник всегда старается помочь, на некоторые вопросы дает ответ в прямом эфире. Однако кое-что в сети все же невозможно сделать – исповедаться в грехах.