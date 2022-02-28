Благоустройство Сыктывкара: как бы выглядела площадка перед «Домом быта» без парковки

Мы продолжаем цикл статей из нашего проекта «Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара». Ранее мы разобрали , почему парковка перед «Домом быта» не нужна и что предлагают эксперты построить на ее месте. «Pro Город Сыктывкар» покажет вам, как могла бы преобразиться эта территория.

Напомним, что в прошлых статьях мы разобрали, почему парковка перед «Домом быта» не нужна:

ее не занимают полностью;

горожане любят «Дом быта» и хотят вернуть ему первозданный облик;

было бы логично продолжить благоустройство «площадки под часами» через парковку перед «Домом быта»;

ничего не мешает администрации начать работу над этой парковкой — ведь земля принадлежит им.

«Pro Город Сыктывкар» пришел к выводу, что лучше превратить парковку перед «Домом быта» в хорошее общественное пространство.

Визуализация благоустройства

Мы представляем вашему вниманию две версии благоустройства парковки перед «Домом быта» — зимнюю и летнюю.

На зимней территории мы залили каток и сделали ее открытым для горожан. Это было бы отличное место для развлечения и отдыха. А в самом «Доме быта» нужно расположить пункт проката коньков. Возле катка мы поставили несколько скамеек и столиков — чтобы можно было отдохнуть и посмотреть, как другие люди катаются. Или следить за своими детьми.

Благоустройство не пересекается с уже устоявшимися пешеходными дорожками и не будет мешать другим жителям города. Также у «Дома быта» уже есть естественный спуск (горка), с которой катаются дети. Его мы предлагаем не трогать.

На летней территории будут стоять парклеты (небольшие скаймеки и столики для отдыха), на которых жители города могут присесть, отдохнуть, поесть, поработать или пообщаться. Также в центре площадки стоят столы, которые можно будет двигать и освобождать место для проведения лекториев, мастер-классов или других общественных мероприятий. Летом рядом с площадкой будут стоять фудтраки (мини-автобусы с кухней, на которой готовят свежую еду), в которых сыктывкарцы могут покупать еду и употреблять ее прямо на площадке.

Что дальше?

В конце нашего проекта мы соберем все визуализации и отправим их в администрацию Сыктывкара для рассмотрения. Напомним, что мы рассмотрим еще четыре территории.