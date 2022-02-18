Благоустройство Сыктывкара: что нужно сделать вместо парковки перед «Домом быта»

«Pro Город» продолжает свой проект «Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара», в рамках которого мы рассказываем, как могли бы преобразиться невзрачные места столицы Коми. Сейчас мы рассматриваем одно из самых излюбленных мест горожан - «Дом быта» и многострадальную парковку перед ним.

О чем идет речь

В прошлой статье мы разобрали, почему парковка перед «Домом быта» не нужна:

ее не занимают полностью;

горожане любят «Дом быта» и хотят вернуть ему первозданный облик;

было бы логично продолжить благоустройство «площадки под часами» через парковку перед «Домом быта»;

ничего не мешает администрации начать работу над этой парковкой - ведь земля принадлежит им.

«Pro Город Сыктывкар» пришел к выводу, что лучше превратить парковку перед «Домом быта» в хорошее общественное пространство. Но что думают об этом эксперты?

Что должно быть в новом общественном пространстве

Как заявил урбанист Дмитрий Махов, перевод парковки в центре города в общественное пространство — нормальная мировая практика.

— В центре города земля дорогая и на нее большой спрос. Неэффективно такую землю отдавать для 15-20 машин, чтобы они там просто стояли по 8 часов в день. Не получится всех обеспечить парковочными местами, тем более в центре города. Чем раньше мы это осознаем, тем быстрее Сыктывкар будет привлекательным и комфортным городом, — поделился эксперт.

Дмитрий Махов рассказал, что общественное пространство должно служить местом отдыха и общения горожан.