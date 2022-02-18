Благоустройство Сыктывкара: что нужно сделать вместо парковки перед «Домом быта»

«Pro Город» продолжает свой проект «Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара», в рамках которого мы рассказываем, как могли бы преобразиться невзрачные места столицы Коми. Сейчас мы рассматриваем одно из самых излюбленных мест горожан - «Дом быта» и многострадальную парковку перед ним.
О чем идет речь
В прошлой статье мы разобрали, почему парковка перед «Домом быта» не нужна:
- ее не занимают полностью;
- горожане любят «Дом быта» и хотят вернуть ему первозданный облик;
- было бы логично продолжить благоустройство «площадки под часами» через парковку перед «Домом быта»;
- ничего не мешает администрации начать работу над этой парковкой - ведь земля принадлежит им.
«Pro Город Сыктывкар» пришел к выводу, что лучше превратить парковку перед «Домом быта» в хорошее общественное пространство. Но что думают об этом эксперты?
Что должно быть в новом общественном пространстве
Как заявил урбанист Дмитрий Махов, перевод парковки в центре города в общественное пространство — нормальная мировая практика.
— В центре города земля дорогая и на нее большой спрос. Неэффективно такую землю отдавать для 15-20 машин, чтобы они там просто стояли по 8 часов в день. Не получится всех обеспечить парковочными местами, тем более в центре города. Чем раньше мы это осознаем, тем быстрее Сыктывкар будет привлекательным и комфортным городом, — поделился эксперт.
Дмитрий Махов рассказал, что общественное пространство должно служить местом отдыха и общения горожан.
— В «Доме Быта» и рядом с ним много точек питания: кофе, шаурма, фастфуд. И у них мало столиков. В новом общественном пространстве на месте парковки как раз могут появиться столики и скамейки для еды на свежем воздухе. Причем они могут быть как и на большую компанию, так и на двоих или для родителей с ребенком, — заявил урбанист.
Эксперт отметил, что при появлении нового общественного пространства могут появиться и новые точки торговли, например, фудтраки, которые могут продавать блюда коми кухни.
Урбанист отметил, что на месте парковки должно быть много зелени, которая будет поглащать пыль с дороги и эстетически радовать сыктывкарцев. А зимой здесь можно расположить каток и место для катания на ледянке, для этого как раз есть естественный спуск.
— Создание нового интересного и актуального общественного пространства сделает центр Сыктывкара комфортным и уютным как для местных жителей, так и для туристов, — заключил эксперт.
Опыт других городов
В конце августа 2021 года в Москве появились «парклеты» - летние веранды для всех.
Фото: мэрия Москвы
Парклет — небольшая общественная зона, которую создают на парковочной полосе. Это деревянная платформа, которую монтируют на одной высоте с тротуаром. На ней могут расположить скамейки, клумбы, обеденные столики или шахматные столы, велопарковки, тренажеры, качели и многое другое.
Парклеты стали популярны во всем мире еще 16 лет назад, однако до России стали добираться только сейчас. Больше всего внимания привлекла Москва, где такие парклеты установили возле нескольких баров. При этом парклеты смотрятся гармонично рядом с машинами. Зачастую место, где могут расположиться около 6-7 людей, занимает всего одно машиноместо.
По информации «Pro Город Сыктывкар», главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг заявил, что мэрия закупает парклеты. Однако, до сих пор на улицах города их не видно.
А вот такой парклет появился в Краснодаре. Фото администрации Краснодара.
В следующей статье нашего цикла «Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара» мы покажем, как могла бы выглядеть парковка перед «Домом быта», если бы ее благоустроили.
Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми