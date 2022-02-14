Благоустройство Сыктывкара: почему перед «Домом быта» не нужна парковка

В Сыктывкаре есть очень много территорий, которые незаслуженно обделены вниманием. В рамках проекта «Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара» мы рассмотрим одно из самых актуальных мест для горожан, которое находится в центре столицы Коми — парковка перед Домом быта.

Сыктывкарцы любят, как столица Коми выглядела в советское время. Достаточно только посмотреть на статистику «лайков» под постами с фотографиями старого города в нашей группе «ВКонтакте». Особенно хочется отметить именно «Дом быта» - почти все заявляют, что он был лучше. Без рекламы и парковки.





Кстати, недавно «Дом быта» очистили от незаконной рекламы. Почти все отметили, что из-за этого он стал намного привлекательнее.





Такая большая парковка не нужна

Платная парковка перед банком рассчитана на 82 места, она работает с 08.00 до 20.00, первые 30 минут бесплатные, каждый последующий час стоит 50 рублей. Впрочем, после 20.00 и все воскресенье на ней можно парковаться бесплатно.

Чаще всего места занимают именно возле «Дома быта», ведь там есть точки притяжения - «Макдональдс», шаурма, кофе и само здание. Однако эту точку можно разгрузить. Большая часть парковки просто пустует.

Вся большая парковка перед «Домом быта» практически никогда полностью не используются. Мы провели небольшое исследование и выяснили, что в рабочие дни на ней одновременно находится:

днем — 60 машин;

в конце рабочего дня — 21 машина.

в выходные:

днем — 15 машин;

вечером — 10 машин.

Логичное продолжение благоустройства

Недавно администрация благоустроила «площадку под часами». Она очень полюбилась горожанам, а эксперты отметили, что это одно из лучших общественных пространств в городе. Так же отремонтировали и часть улицы Коммунистической, возле «Дома быта».



Благоустройство зоны перед этим торговым центром можно считать логичным продолжением тренда, который задает администрация. Ведь невзрачная парковка очень сильно выбивается из общего тона центра столицы Коми.

Тем более, что согласно кадастровой карте Сыктывкаре, парковка перед «Дома быта» принадлежит мэрии города. Поэтому никаких проблем с ее благоустройством не должно быть.

Мнение горожан

В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у горожан, что они думают по поводу благоустройства парковки перед «Домом быта».

Большинство отметило, что в этом месте лучше убрать парковку и благоустроить его. Однако также оказалось много тех, кому нужны эти машиноместа. Сыктывкарцы в комментариях к записи отметили, что лучше сделать парковку полностью бесплатной.

В следующей статье глава «Городских проектов» Дмитрий Махов расскажет, почему парковку перед «Домом быта» нужно благоустроить.