Уроженцы Коми рассказали о ситуации в южных городах России

24 февраля Президент России сообщил, что Россия проводит военную операцию на Украине. После этого закрыли аэропорты в южных городах страны: в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, в Белгороде, Симферополе и других. Но многие уроженцы Коми сейчас находятся рядом с границей России и больше других погружены в происходящие события. «Pro Город Сыктывкар» попросил их рассказать, какая сейчас обстановка в южных городах страны.
Алена переехала из Сыктывкара в Краснодар в 2014 году. «Pro Городу» она сообщила следующее:
«В Краснодаре все спокойно, закрыли только аэропорты. Но все учатся, работают, дети во дворе играют, никакой паники нет. Мне кажется, что даже беженцев у нас нет, но эту информацию надо проверить. Насколько я знаю, на побережье никого не поселили, поскольку скоро сезон отпусков», – рассказала Алена.
В Сыктывкар девушка ехать не планирует.
«Мы же тут работаем, да и в принципе ничего не поменялось, у нас тихо», – сказала Алена.
Хотя Алена и не отрицает, что в будущем могут случиться какие-то проблемы:
«Может, что и будет посерьезнее, но сейчас работают все гостиницы и отели всего побережья юга и Крыма», – сообщила жительница Краснодара.
Алена Латкина переехала из Сыктывкара в Ростов в 2015 году и рассказала «Pro Городу» о ситуации в этом городе.
«В Ростове пока что тихо, поэтому домой лететь не планирую», – рассказала Алена.
Сыктывкара Любовь Гмызина спрашивала в сообществе «Pro Города Сыктывкар» во Вконтакте, отменили ли рейсы в Белгород. Женщина рассказала нам, что билеты еще не купила.
«Собрались 3 мая лететь в Белгород. У меня там родная сестра живёт и много родственников. Родина моя – это Белгород. Вот переживаю как там, границы рядом с Украиной, где у меня тоже есть близкие люди. Три сестры и брат семьями там живут. Они все русские, переживаю и за них», – поделилась с «Pro Городом» Любовь Гмызина.