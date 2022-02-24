Уроженцы Коми рассказали о ситуации в южных городах России

24 февраля Президент России сообщил, что Россия проводит военную операцию на Украине. После этого закрыли аэропорты в южных городах страны: в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, в Белгороде, Симферополе и других. Но многие уроженцы Коми сейчас находятся рядом с границей России и больше других погружены в происходящие события. «Pro Город Сыктывкар» попросил их рассказать, какая сейчас обстановка в южных городах страны.

Алена переехала из Сыктывкара в Краснодар в 2014 году. «Pro Городу» она сообщила следующее:

«В Краснодаре все спокойно, закрыли только аэропорты. Но все учатся, работают, дети во дворе играют, никакой паники нет. Мне кажется, что даже беженцев у нас нет, но эту информацию надо проверить. Насколько я знаю, на побережье никого не поселили, поскольку скоро сезон отпусков», – рассказала Алена.

В Сыктывкар девушка ехать не планирует.