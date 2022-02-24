На юге России закрыли 12 аэропортов

12 российских аэропортов, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь остановили свою работу из-за начала военной спецоперации на Украине, которую объявил Владимир Путин. Ограничения будут действовать до 2 марта. Об этом сообщает "РБК".

Из-за осложнения ситуации на Украине с 03.45 24 февраля полеты в 12 аэропортах России ограничили.



Приостановлена работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Ограничение действует до 03.45 мск 2 марта.