Путин заявил о проведении специальной военной операции из-за ситуации в Донбасе

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Президент РФ объяснил проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.