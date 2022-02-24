Путин заявил о проведении специальной военной операции из-за ситуации в Донбасе

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс".
— Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.
Президент РФ объяснил проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.
— В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции, — заявил Путин в обращении в четверг.
— Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбаcса обратились к России с просьбой о помощи, — подчеркнул президент РФ.
Также он выразил уверенность в том, что украинские националисты не простят крымчанам их выбор и воссоединение с Россией.
— Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей поддерживают во всем крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией, они, конечно же, полезут и в Крым, — сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам.
Президент предупредил, что нападение на Россию приведет к ужасным последствиям для любого потенциального агрессора.
— Ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора, — сказал он в обращении к россиянам.