Рейсы Сыктывкар-Сочи отменяют: что советуют авиакомпании

24 февраля Владимир Путин заявил, что Россия проводит специальную военную операцию в связи с ситуацией на Донбассе. В 12 южных городах России закрыли аэропорты. Это коснулось таких крупных городов, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Симферополь. «Pro Город Сыктывкар» узнал, как это скажется на рейсах из Сыктывкара в Сочи, где аэропорт продолжает работу.
Сотрудник Международного аэропорта в Сыктывкаре сообщила нам, что сейчас нет прямых рейсов из Сочи в столицу Коми. Только чартерами из Москвы и Санкт-Петербурга.
«В ближайшее время из Сыктывкара вылеты запланированы на 19 и 26 марта. Если вдруг вы хотите сдать билеты, то обратитесь на горячую линию авиакомпании. Там уже будут решать этот вопрос», – сообщила сотрудница аэропорта.
В Аэрофлоте бесплатный номер по России 8 (800) 444-55-55 в 9:45 был отключен. Удалось дозвониться по номеру 8 (495) 223-55-55, который предназначен для Москвы. Там сообщили, что любой человек, который летит из Сочи в Москву, может по коду бронирования узнать информацию по рейсу.
Сейчас из 9 рейсов только один самолет прибыл утром, далее подряд четыре отменены. Ближайший рейс на 15:35 запланирован, два вечерних рейса задержаны.
Скриншот с сайта Аэрофлота.
Специалист по связям с общественностью одного из сайтов по бронированию билетов Екатерина Сахарова сообщила, что сейчас авиакомпании определяют правила и сроки возвратов-обменов по отменённым рейсам.
«"Победа" уже автоматически оформляет возврат денег за билеты всем клиентам отмененных рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета. S7 планирует возвращать деньги полностью за отмененные рейсы. Аэрофлот предложит пассажирам отменённых рейсов полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты», – рассказала Екатерина.