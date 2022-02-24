Рейсы Сыктывкар-Сочи отменяют: что советуют авиакомпании

24 февраля Владимир Путин заявил, что Россия проводит специальную военную операцию в связи с ситуацией на Донбассе. В 12 южных городах России закрыли аэропорты. Это коснулось таких крупных городов, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Симферополь. «Pro Город Сыктывкар» узнал, как это скажется на рейсах из Сыктывкара в Сочи, где аэропорт продолжает работу.

Сотрудник Международного аэропорта в Сыктывкаре сообщила нам, что сейчас нет прямых рейсов из Сочи в столицу Коми. Только чартерами из Москвы и Санкт-Петербурга.

«В ближайшее время из Сыктывкара вылеты запланированы на 19 и 26 марта. Если вдруг вы хотите сдать билеты, то обратитесь на горячую линию авиакомпании. Там уже будут решать этот вопрос», – сообщила сотрудница аэропорта.

В Аэрофлоте бесплатный номер по России 8 (800) 444-55-55 в 9:45 был отключен. Удалось дозвониться по номеру 8 (495) 223-55-55, который предназначен для Москвы. Там сообщили, что любой человек, который летит из Сочи в Москву, может по коду бронирования узнать информацию по рейсу.

Сейчас из 9 рейсов только один самолет прибыл утром, далее подряд четыре отменены. Ближайший рейс на 15:35 запланирован, два вечерних рейса задержаны.

Скриншот с сайта Аэрофлота.

Специалист по связям с общественностью одного из сайтов по бронированию билетов Екатерина Сахарова сообщила, что сейчас авиакомпании определяют правила и сроки возвратов-обменов по отменённым рейсам.