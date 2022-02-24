Что делать с путевками на юг: отвечают представители сыктывкарских турфирм

24 февраля Владимир Путин заявил, что Россия проводит специальную военную операцию в связи с ситуацией на Донбассе. В 12 городах России до 2 марта остановили работу аэропортов. Среди них: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Симферопаль и другие. «Pro Город Сыктывкар» обратился к представителям местных туристических компаний, чтобы узнать сдают ли люди путевки и, что делать тем, у кого они куплены на ближайшее время.

Ксения Жалоба, турагент

Ксения Жалоба. Фото из Вконтакте.

«Сейчас сложно что-то прогнозировать, и тем более что-то советовать. Неизвестно, как будут развиваться события. На данный момент мы работаем с заявками, которые забронированы на ближайшее время. 25 и 26 февраля из Сочи должны вылетать домой наши туристы. Рейсы значатся как запланированные. Будем надеяться, что они состоятся», – рассказала Ксения.

Ксения также сообщила нам, что сейчас в Ростуризме проходит совещание по ситуации с ограничениями полетов. Девушка поведала первые итоги этого совещания.