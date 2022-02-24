Что делать с путевками на юг: отвечают представители сыктывкарских турфирм

24 февраля Владимир Путин заявил, что Россия проводит специальную военную операцию в связи с ситуацией на Донбассе. В 12 городах России до 2 марта остановили работу аэропортов. Среди них: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Симферопаль и другие. «Pro Город Сыктывкар» обратился к представителям местных туристических компаний, чтобы узнать сдают ли люди путевки и, что делать тем, у кого они куплены на ближайшее время.
Ксения Жалоба, турагент
Ксения Жалоба. Фото из Вконтакте.
«Сейчас сложно что-то прогнозировать, и тем более что-то советовать. Неизвестно, как будут развиваться события. На данный момент мы работаем с заявками, которые забронированы на ближайшее время. 25 и 26 февраля из Сочи должны вылетать домой наши туристы. Рейсы значатся как запланированные. Будем надеяться, что они состоятся», – рассказала Ксения.
Ксения также сообщила нам, что сейчас в Ростуризме проходит совещание по ситуации с ограничениями полетов. Девушка поведала первые итоги этого совещания.
«Все международные рейсы выполнят по новым воздушным коридорам, до открытия прежних. Время полета увеличится в среднем от 45 минут до полутора часов», – передала «Pro Городу» Ксения.
Турагент сообщила, что из Сочи в Сыктывкар можно добраться на поездах, автобусах, такси или через другие города.
«Эвакуация туристов пока не планируется. Но в Сочи все спокойно, хоть и есть некоторые переживания по ближайшим рейсам, но все верят в лучшее», – поделилась с «Pro Городом» Ксения.
Елена Швецова, руководитель турагентства
Елена Швецова. Фото из личного архива.
«Сейчас среди людей нет никакой паники, никто не торопится сдавать путевки. Мы сохраняем спокойствие, ждем указаний туроператоров и авиакомпаний», – рассказала Елена.
Так Елена уточнила, что они ждут комментарий от Ростуризма.
«Думаю, что в течение дня он появится на официальном сайте», – поделилась с «Pro Городом» Елена.
Также Елена рассказала, что у них в компании есть те, кто в ближайшее время вылетает на юг России.
«По этим туристам вопрос решается, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Пожалуйста, не нужно разводить панику в СМИ, в этом нет нужды», – попросила Елена.
Представитель турагентства Алексей сообщил, что к ним никто по поводу сдачи путевок не обращался. По словам мужчины, люди на момент публикации не звонили.