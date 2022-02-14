Полмесяца до ЧМ мира по бенди в Сыктывкаре: на сайте турнира нет информации на английском

До Чемпионата мира по бенди осталось всего полмесяца, однако эксперты отмечают плохую организацию мероприятия. Журналист «Pro Город Сыктывкар» заметил, что на сайте мероприятия нет никакой информации для иностранцев.



Почти ни на одной вкладке на сайте нет никакой информации для иностранцев на английском языке. А во вкладке о Сыктывкаре вообще находится битая ссылка.