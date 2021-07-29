После публикации в «Про Городе» на сайт столетия Коми вернули афиши двух мероприятий

Сегодня, 29 июля, мы публиковали новость о том, что с сайта, посвященному столетию Коми, убрали афиши двух мероприятий: «Торжественное открытие Национальной библиотеки» и «Республика Коми в миниатюре». После публикации они вновь появились на сайте.

Так выглядел сайт утром 29 июля

Теперь на сайте вновь семь мероприятий:

Теперь выглядит вот так

Торжественное открытие национальной библиотеки;

Выставка «Достояние Севера»;

Международный гастраномический фестиваль «ШаньгаФест»;

«Республика Коми в миниатюре»;

Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;

Юбилейная шоу-программа;

Молодежный арт-фестиваль;

Однако напомним, что проведение офлайн событий все еще стоит под вопросом.