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После публикации в «Про Городе» на сайт столетия Коми вернули афиши двух мероприятий

После публикации в «Про Городе» на сайт столетия Коми вернули афиши двух мероприятий

29 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
После публикации в «Про Городе» на сайт столетия Коми вернули афиши двух мероприятий Фото: rkomi.ru
Теперь там снова семь событий

Сегодня, 29 июля, мы публиковали новость о том, что с сайта, посвященному столетию Коми, убрали афиши двух мероприятий:  «Торжественное открытие Национальной библиотеки» и «Республика Коми в миниатюре». После публикации они вновь появились на сайте. 

Так выглядел сайт утром 29 июля

Теперь на сайте вновь семь мероприятий: 

Теперь выглядит вот так

  • Торжественное открытие национальной библиотеки;
  • Выставка «Достояние Севера»;
  • Международный гастраномический фестиваль «ШаньгаФест»;
  • «Республика Коми в миниатюре»;
  • Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;
  • Юбилейная шоу-программа;
  • Молодежный арт-фестиваль;

Однако напомним, что проведение офлайн событий все еще стоит под вопросом. 

- Программа праздничных мероприятий, посвещенных 100-летию Республики Коми, сейчас находится на стадии доработки. Формат проведения мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. И в случае ухудшения ситуации будет реализована альтернативная программа праздничных мероприятий, в том числе с применением дистанционных технологий, - сообщает Минкульт Коми.

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