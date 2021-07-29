После публикации в «Про Городе» на сайт столетия Коми вернули афиши двух мероприятий

После публикации в «Про Городе» на сайт столетия Коми вернули афиши двух мероприятий29 июля 2021
Фото: rkomi.ru
Теперь там снова семь событий
Сегодня, 29 июля, мы публиковали новость о том, что с сайта, посвященному столетию Коми, убрали афиши двух мероприятий: «Торжественное открытие Национальной библиотеки» и «Республика Коми в миниатюре». После публикации они вновь появились на сайте.
Так выглядел сайт утром 29 июля
Теперь на сайте вновь семь мероприятий:
Теперь выглядит вот так
- Торжественное открытие национальной библиотеки;
- Выставка «Достояние Севера»;
- Международный гастраномический фестиваль «ШаньгаФест»;
- «Республика Коми в миниатюре»;
- Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;
- Юбилейная шоу-программа;
- Молодежный арт-фестиваль;
Однако напомним, что проведение офлайн событий все еще стоит под вопросом.
- Программа праздничных мероприятий, посвещенных 100-летию Республики Коми, сейчас находится на стадии доработки. Формат проведения мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. И в случае ухудшения ситуации будет реализована альтернативная программа праздничных мероприятий, в том числе с применением дистанционных технологий, - сообщает Минкульт Коми.
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29 июля 2021, 17:00
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