Готов ли Сыктывкар к Чемпионату мира: что говорят эксперты за месяц до бэнди

– Относительно той ситуации — конечно, нет, как видите, всё, так и получилось. Но сейчас-то ситуация другая: стадион построен, сравнительно обкатан, уже подтверждаются команды, идет аккредитация. Сейчас препятствий вроде нет.

– Тут нельзя употреблять даже слово «провести», дай-то Бог нам хотя бы успеть реконструировать стадион. По моим данным, подрядчик совершенно очевидно не укладывается в сроки, притом что пока ему ещё везло с погодой. Но дело здесь, конечно, не в погоде, а в коронавирусе, который резко сократил возможности генерального подрядчика привлекать рабочую силу из ближнего зарубежья. Если успеют реконструкцию в срок — честь им и хвала. Но нужно понимать, что даже в этом случае: требуется приемка и обкатка, а времени меньше полугода, а еще пандемия может обнулить чемпионат как таковой.

В прошлом году мы спрашивали у экспертов, сможет ли Сыктывкар принять такое крупное мероприятие как Чемпионат мира. Мы решили сравнить их комментарии и спросить их мнение снова.

До Чемпионата мира по бэнди в Сыктывкаре остался всего месяц. Ранее эксперты высказывали уверенность в том, что это событие пройдет в столице Коми на высшем уровне, однако спустя год их мнение изменилось. «Pro Город Сыктывкар» узнал, насколько столица Коми готова к такому крупному мероприятию.

– Думаю, что сам чемпионат должен пройти достойно, если к этому подготовиться по полной. Вопрос в другом, а успеют ли завершить стройку центрального и запасного стадиона, так, как запланировано проектом? Вот на этот вопрос у людей возникают сомнения. Сейчас есть опасения, что объект может быть воздвигнут ускоренными темпами, лишь бы успеть к срокам, а на деле после чемпионата будут проявляться немалые проблемы, которые придется устранять из бюджета города и республики.

Сейчас:

– Думаю что Сыктывкар готов и, примерно так же как и Китай на нынешних соревнованиях, без зрителей. Но все это очень плачевно для города и республики

Игорь Сажин, историк

Что было:

– Конечно, мы сможем успешно провести чемпионат мира по хоккею с мячом, ведь это наш, северный вид спорта. Это наша традиция.

Сейчас:

Мнение эксперта не изменилось.

К чемпионату не готовятся

Один из тех, кто выражал уверенность в том, что Сыктывкар сможет провести чемпионат мира на высшем уровне был спортивный эксперт Алексей Карпов. Однако его мнение за год также изменилось.

– Прежде всего хочу отметить, что есть сомнения – состоится ли вообще этот чемпионат мира. По факту, нет никаких гарантий ни от одной из сторон. До первых матчей группы «Б» остался месяц, но никто с уверенностью на 100% не ответит, что эти матчи реально состоятся. Во-вторых, даже сейчас нет понимания, будет ли этот чемпионат со зрителями или без. Если без, то для чего его вообще проводить? Если со зрителями, то готов ли Сыктывкар? Посмотрите, какой жесткий режим введен был в этом сезоне на матчах Суперлиги, когда болельщики не могли пройти на трибуны с банальными термосами, – рассказывает спортивный эксперт.

Алексей Карпов отмечает, что на центральном стадионе установлен лишь один кофе-аппарат и у него есть сомнения, что за месяц удастся выстроить систему питания для болельщиков.

– Любой чемпионат мира – это хорошая торговая площадка. Это сувениры на память. И они должны быть уже сейчас в торговых точках города, уже появляться. Но нет ровным счетом ничего. Вы вообще видите, чтобы Сыктывкар готовился к чемпионату мира? Жил им? Сколько подписчиков в официальном паблике чемпионата мира? Вот в эту секунду 433. За два года, - отметил мужчина.

Спортивный эксперт сделал акцент на том, что чемпионат мира – это большое событие в любом виде спорта. И при подготовке к нему проводят крупные мероприятия в поддержку. Однако в Сыктывкаре ничего из этого нет. Разве что приезжала сборная России из-за отмены турнира в Швеции.

– При этом, конечно, если чемпионат, действительно, состоится, то это будет яркое событие для болельщиков. И на матчах сборной России, скорее всего, будет аншлаг. Но кроме эмоций от этих матчей болельщики ничего другого положительного и позитивного не получат. Очень хочется надеяться, что я ошибаюсь, – заключил эксперт.

«Пункт вакцинации» за три миллиарда рублей

Урбанист Дмитрий Махов утверждает, что Сыктывкар абсолютно не готов к проведению Чемпионата мира.

– Где тематические арт-объекты? Где навигация в городе и общественном транспорте, в том числе на английском языке? Почему не почистили улицы от визуального шума, граффити и незаконной рекламы? Сколько появилось общественных туалетов? Это малая часть того, что сделало город привлекательным и доступным для спортсменов и болельщиков, - утверждает глава «Городских проектов» .

Такой исход событий не удивляет урбаниста. Дмитрий Махов утверждает, что все деньги из бюджета на мероприятие ушли на республиканский стадион. Напомним, что его строительство обошлось в три миллиарда рублей.

– Зачем Сыктывкару такой большой и дорогой стадион? Для того чтобы в нем делать пункт вакцинации? Часть денег, потраченных на реконструкцию, могла пойти на создание туристической инфраструктуры города. Со временем эти затраты окупились бы благодаря налогам, - заключил эксперт.

Напомним, что к чемпионату мира по бенди в Сыктывкаре начали готовиться в 2019 году. Тогда в честь этого события решили реконструировать республиканский стадион. На это потратили три миллиарда рублей, сам объект сдали только в 2021 году. При этом позже в нем нашли множественные недочеты.

В самом начале пандемии как глава Коми, так и другие эксперты заявляли, что Чемпионат мира переносить не будут. Поэтому нельзя точно сказать, пройдет ли это мероприятие и в 2022 году. Особенно учитывая рост заболеваемости коронавирусом в Сыктывкаре.

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