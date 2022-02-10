Сборная США не приедет на ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Сборная США не примет участие в Чемпионате мира по бенди в столице Коми. Об этом сообщили в эфире телеканала «Юрган».

Причины решения США не раскрываются, однако все остальные команды элитного дивизиона уже подтвердили свое участие. На лед главного стадиона Коми выйдут сборные Швеции, Финляндии, Германии, Норвегии, Казахстана и Эстонии.