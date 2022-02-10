Сборная США не приедет на ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Сборная США не примет участие в Чемпионате мира по бенди в столице Коми. Об этом сообщили в эфире телеканала «Юрган».
Причины решения США не раскрываются, однако все остальные команды элитного дивизиона уже подтвердили свое участие. На лед главного стадиона Коми выйдут сборные Швеции, Финляндии, Германии, Норвегии, Казахстана и Эстонии.
Напомним, в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд проведение матчей группы «А» запланировано с 27 марта по 3 апреля, а игры сборных, выступающих в группе «Б», с 8 по 13 марта.
Также недавно в столице Коми утвердили протокол по профилактике распространения коронавируса во время чемпионата мира по бенди. Он поможет минимизировать риск заболевания участников соревнований.