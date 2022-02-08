Участников ЧМ по бенди в Сыктывкаре будут каждый день тестировать на COVID-19

В столице Коми утвердили протокол по профилактике распространения коронавируса во время чемпионата мира по бенди. Он поможет минимизировать риск заболевания участников соревнований, сообщает Минспорта Коми.

ПЦР-тесты для каждой из команд будут обязательными каждый день. Все они будут проживать отдельно, а перемещаться – на специальном индивидуальном транспорте. Также у каждой из команд будет своя раздевалка и даже собственные волонтеры и атташе.