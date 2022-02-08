Участников ЧМ по бенди в Сыктывкаре будут каждый день тестировать на COVID-19

В столице Коми утвердили протокол по профилактике распространения коронавируса во время чемпионата мира по бенди. Он поможет минимизировать риск заболевания участников соревнований, сообщает Минспорта Коми.
ПЦР-тесты для каждой из команд будут обязательными каждый день. Все они будут проживать отдельно, а перемещаться – на специальном индивидуальном транспорте. Также у каждой из команд будет своя раздевалка и даже собственные волонтеры и атташе.
- Это очень важный документ, который регламентирует весь порядок по профилактике распространения COVID-19. Мы должны максимально сделать все, чтобы участники чемпионата остались здоровыми. Все условия, которые прописаны в Антиковидном протоколе будут выполнены. Причем работа с иностранными командами по этому направлению начнется уже по их прилету на территорию России, - подчеркнули организаторы чемпионата.
В рамках чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд проведение матчей группы «А» запланировано с 27 марта по 3 апреля, а игры сборных, выступающих в группе «Б» с 8 по 13 марта.