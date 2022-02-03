Швеция подтвердила участие в ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Оргкомитет по подготовке проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в столице Коми получил подтверждение от ряда национальных федераций. Их Команды точно примут участие в соревнованиях, которые намечены на весну этого года. В первую очередь, это касается сборных, выступающих в элитном дивизионе.

Из команд группы «А» в Сыктывкар едут Венгрия, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия, Казахстан и сборная России. Ожидается решение от Германии и США.



Напомним, в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд проведение матчей группы «А» запланировано с 27 марта по 3 апреля, а игры сборных, выступающих в группе «Б», с 8 по 13 марта.