В Сыктывкаре более 1000 детей болеют ковидом

7 февраля мы писали об огромных очередях в поликлинику. В связи с этим «Pro Город Сыктывкар» узнал, сколько сейчас людей в городе болеет коронавирусом.
Сейчас в Сыктывкаре дома лечатся от коронавируса 4347 человек, из них 1252 - дети;
В больницах Сыктывкара сейчас:
- В инфекционной – 284 человека;
- В кардиодиспансере – 20 человек;
- В КРБ – 562 человека;
Всего в сыктывкарских больницах развернуто 950 ковидных коек, из них занято 866. Напомним, что на прошлой неделе было занято только 250 ковидных мест.
Всего в Республике Коми дома лечатся 1725 человек, в больницах – 16 164 человека.