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В Сыктывкаре более 1000 детей болеют ковидом

В Сыктывкаре более 1000 детей болеют ковидомФото: Виктор Конюхов

7 февраля мы писали об огромных очередях в поликлинику. В связи с этим «Pro Город Сыктывкар» узнал, сколько сейчас людей в городе болеет коронавирусом. 

Сейчас в Сыктывкаре дома лечатся от коронавируса 4347 человек, из них 1252 - дети;

В больницах Сыктывкара сейчас:

  • В инфекционной – 284 человека;
  • В кардиодиспансере – 20 человек;
  • В КРБ – 562 человека;

Всего в сыктывкарских больницах развернуто 950 ковидных коек, из них занято 866. Напомним, что на прошлой неделе было занято только 250 ковидных мест. 

Всего в Республике Коми дома лечатся 1725 человек, в больницах – 16 164 человека.
 

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