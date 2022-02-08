В Сыктывкаре более 1000 детей болеют ковидом

7 февраля мы писали об огромных очередях в поликлинику. В связи с этим «Pro Город Сыктывкар» узнал, сколько сейчас людей в городе болеет коронавирусом.

Сейчас в Сыктывкаре дома лечатся от коронавируса 4347 человек, из них 1252 - дети;