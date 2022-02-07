В Сыктывкаре очередь в поликлинику стала такой огромной, что люди ждали на улице

7 февраля жители столицы Коми заметили ужасающее зрелище: у дверей поликлиники на Карла Маркса собралась такая огромная очередь, что людям пришлось ждать даже на улице. Об этом порталу «Pro Город Сыктывкар» сообщили читатели.
На фото, которое прислали очевидцы, можно заметить, насколько огромной стала очередь. Люди стоят далеко за пределами здания – длина очереди исчисляется десятками метров. И это при том, что внутри тоже ждут посетители. Как отметили читатели, которые стали свидетелями столпотворения, такое здесь происходит впервые, однако на улице Коммунистической уже были случаи, когда внутри собиралось по 70 и более человек.
- Недавно зашла в поликлинику на Коммунистической, взяла талон в регистратуру, а передо мной 70 человек, и люди стоят, сидят друг на друге (ждать не стала). Через Госуслуги тоже не записаться! Получается, остаётся только платно лечиться?! Нет слов.., - возмутилась одна из посетительниц учреждения.
Между тем напомним, что сейчас в отделении на улице Карла Маркса расположен ковид-центр, а буквально на днях ситуация с COVID-19 в Сыктывкаре заставила Минздрав открыть второй.