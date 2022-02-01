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Стоит ли паниковать: сколько есть свободных «коронавирусных» коек в Сыктывкаре

Стоит ли паниковать: сколько есть свободных «коронавирусных» коек в СыктывкареФото из архива PG11.ru

28 января в СМИ появилась информация, что в Воркуте в инфекционной больнице закончились «коронавирусные койки». «Pro Город» узнал, хватит ли мест для больных в Сыктывкаре. 

В Минздраве Коми рассказали, что сегодня в республиканской инфекционной больнице развернули 30 дополнительных коек, в коми республиканской клинической больнице - 120. 

Но также в министерстве отметили, что поводов для паники нет. Максимальное количество занятых коек для больных коронавирусом достигало тысячи. Из них сейчас занято только 250. 

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