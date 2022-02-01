Стоит ли паниковать: сколько есть свободных «коронавирусных» коек в Сыктывкаре

28 января в СМИ появилась информация, что в Воркуте в инфекционной больнице закончились «коронавирусные койки». «Pro Город» узнал, хватит ли мест для больных в Сыктывкаре.

В Минздраве Коми рассказали, что сегодня в республиканской инфекционной больнице развернули 30 дополнительных коек, в коми республиканской клинической больнице - 120.