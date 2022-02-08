В Госсовете рассмотрят доработанный закон о статусе столицы Коми

17 февраля на первом заседании V сессии Госсовета снова рассмотрят закон «О статусе столицы Республики Коми». На этот раз – доработанный вариант, передает «Комиинформ».
Напомним, еще в декабре 2021 года этот закон вызвал настолько бурные споры, что депутаты решили переголосовать и отправили его на доработку.
Помимо официального статуса столицы региона в законе определяются полномочия органов государственной власти Республики Коми в связи с осуществлением столичных функций, и предусматривается финансирование мероприятий, связанных с осуществлением городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми.
Главным изменением в законе после правок оказался вопрос финансирования. Сейчас его источников стало три:
- Средства, предусмотренные решением о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период;
- Субсидии, предусматриваемых в государственных программах Республики Коми, региональных программах, на мероприятия, направленные на содействие реализации городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми;
- Дополнительный норматив отчислений от налогов, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Республики Коми, устанавливаемого законом Республики Коми о республиканском бюджете.