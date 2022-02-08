Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Госсовете рассмотрят доработанный закон о статусе столицы Коми

В Госсовете рассмотрят доработанный закон о статусе столицы КомиФото: Виктор Конюхов

17 февраля на первом заседании V сессии Госсовета снова рассмотрят закон «О статусе столицы Республики Коми». На этот раз – доработанный вариант, передает «Комиинформ».

Напомним, еще в декабре 2021 года этот закон вызвал настолько бурные споры, что депутаты решили переголосовать и отправили его на доработку.

Помимо официального статуса столицы региона в законе определяются полномочия органов государственной власти Республики Коми в связи с осуществлением столичных функций, и предусматривается финансирование мероприятий, связанных с осуществлением городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми.

Главным изменением в законе после правок оказался вопрос финансирования. Сейчас его источников стало три:

  1. Средства, предусмотренные решением о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период;
  2. Субсидии, предусматриваемых в государственных программах Республики Коми, региональных программах, на мероприятия, направленные на содействие реализации городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми;
  3. Дополнительный норматив отчислений от налогов, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Республики Коми, устанавливаемого законом Республики Коми о республиканском бюджете.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости