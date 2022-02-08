В Госсовете рассмотрят доработанный закон о статусе столицы Коми

17 февраля на первом заседании V сессии Госсовета снова рассмотрят закон «О статусе столицы Республики Коми». На этот раз – доработанный вариант, передает «Комиинформ».

Напомним, еще в декабре 2021 года этот закон вызвал настолько бурные споры, что депутаты решили переголосовать и отправили его на доработку.