На этой неделе в Коми завоют сирены

9 февраля в Коми проверят системы оповещения. Сирены завоют во всех населенных пунктах, о чем сообщили в республиканском комитете гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Горожан попросили не пугаться.

Сигнал зазвучит в 10 утра и будет тестироваться до полудня. После этого по уличным громкоговорителям передадут специальное сообщение. Также в Сыктывкаре, Ухте и в Воркуте проходит опытная эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В это время по сети уличных громкоговорителей там будут предаваться речевые сообщения.