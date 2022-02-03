Врача не вызвать: как работает ковидный центр Сыктывкара

Количество больных коронавирусом в Коми растёт пугающими темпами. По данным «Стопкоронавирус.рф», 3 февраля заболели 1138 человек. Журналист «Pro Город Сыктывкар» испробовал на себе работу ковидного центра в Эжве.
Журналист позвонил с температурой 39, ознобом, болями в горле и теле в Эжвинскую поликлинику, чтобы вызвать врача домой. Ответа не последовало, на линии автоответчик предложил записаться через «Госуслуги». В 7:45 журналист создал заявку через портал. Ожидалось, что врач будет не позднее 11:00. Но в 8:29 позвонили из поликлиники и сообщили, что врач не придет. Там предложили журналисту самостоятельно прийти в 14:45 в поликлинику.
В Эжвинской поликлинике входить в ковидный центр нужно сбоку со стороны судебных приставов. Указатели позволили найти нужный кабинет.
По всему пути до входа расставлены такие указатели со стрелочками.
При входе много людей, у которых есть подозрение на коронавирус. Да и сами жители Эжвы возмутились очередью в ковидный центр.
«Очереди пугают, люди не знают, кто за кем. Все несистемно и запутанно», – рассказала сыктывкарка.
Были и те, кто говорил о медленной работе ковид-центра.
«Я сижу уже полтора часа. Никаких продвижений. Сейчас три часа дня, хорошо, что хоть до восьми вечера примут. Вчера моя знакомая сидела в больнице с температурой с 14:00 до 19:00, в итоге ее не приняли, попросили прийти на следующий день», – вспомнил мужчина из очереди.
Некоторые сыктывкарцы опасались за свое здоровье.
«Пока сидишь здесь, можешь спокойно заболеть ковидом. Представьте, больным просто так можно ходить среди здоровых людей», – возмутилась женщина.
Очередь в ковидном центре в Эжве 2 февраля
Журналист нашел кабинет и в 14:45 спросил у медсестры, когда можно зайти. Девушка сообщила, что запись на 14:45 будет принимать позже. В итоге сотрудник «Pro Города Сыктывкар» попал на прием через 15 минут. Система там такая: одни проходят в порядке очереди, а другие по записи. Второй вариант быстрее. К тому же, из-за большого количества людей сидеть негде, а стоять на ногах с температурой тяжело.
Врач провел осмотр за шесть минут. Измерили количество кислорода в крови, послушали. В итоге прописали лечение и выдали таблетки, а также рассказали, как сдать мазок на ковид. Первый – в этот же день в порядке очереди, второй – в воскресенье или понедельник в зависимости от результата.
Но это еще не все. Затем ожидала вторая очередь в кабинет с экспресс-тестированием. В очереди было 15 человек. Результат при первичном осмотре будет готов через 10-15 минут. В понедельник, 7 февраля, необходимо сдать вторичный анализ. Ответ придет уже по смс.