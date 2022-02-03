Врача не вызвать: как работает ковидный центр Сыктывкара

Количество больных коронавирусом в Коми растёт пугающими темпами. По данным «Стопкоронавирус.рф», 3 февраля заболели 1138 человек. Журналист «Pro Город Сыктывкар» испробовал на себе работу ковидного центра в Эжве.

Журналист позвонил с температурой 39, ознобом, болями в горле и теле в Эжвинскую поликлинику, чтобы вызвать врача домой. Ответа не последовало, на линии автоответчик предложил записаться через «Госуслуги». В 7:45 журналист создал заявку через портал. Ожидалось, что врач будет не позднее 11:00. Но в 8:29 позвонили из поликлиники и сообщили, что врач не придет. Там предложили журналисту самостоятельно прийти в 14:45 в поликлинику.

В Эжвинской поликлинике входить в ковидный центр нужно сбоку со стороны судебных приставов. Указатели позволили найти нужный кабинет.

По всему пути до входа расставлены такие указатели со стрелочками.

При входе много людей, у которых есть подозрение на коронавирус. Да и сами жители Эжвы возмутились очередью в ковидный центр.

«Очереди пугают, люди не знают, кто за кем. Все несистемно и запутанно», – рассказала сыктывкарка.

Были и те, кто говорил о медленной работе ковид-центра.