Из-за огромных очередей в Сыктывкаре открыли второй ковид-центр

Для удобства пациентов 2 февраля в Сыктывкаре, в поликлинике по улице Ленина, 75, заработал центр оказания медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава РК. Заведующая Центром Валентина Кожокарь рассказала, как будет организован процесс и куда обращаться гражданам, которые были закреплены за этим подразделением: - В Сыктывкаре, как и по всей республике, резко увеличилось количество обращений за медицинской помощью. Поэтому было принято решение – развернуть дополнительный амбулаторный центр оказания медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 на базе структурного подразделения Сыктывкарской городской поликлиники № 2.

Во вновь открывшемся ковидном центре пациенты с признаками простуды вначале должны пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Вся процедура занимает не более 15 минут. Далее необходимо пройти в регистратуру. В зависимости от результатов регистратор направит пациента к терапевту. Если тест оказался отрицательным – пациент поднимается на второй этаж, если положительный – на третий. Терапевт, в свою очередь, назначит соответствующее лечение.