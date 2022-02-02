Из-за огромных очередей в Сыктывкаре открыли второй ковид-центр

Для удобства пациентов 2 февраля в Сыктывкаре, в поликлинике по улице Ленина, 75, заработал центр оказания медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Заведующая Центром Валентина Кожокарь рассказала, как будет организован процесс и куда обращаться гражданам, которые были закреплены за этим подразделением:
- В Сыктывкаре, как и по всей республике, резко увеличилось количество обращений за медицинской помощью. Поэтому было принято решение – развернуть дополнительный амбулаторный центр оказания медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 на базе структурного подразделения Сыктывкарской городской поликлиники № 2.
Во вновь открывшемся ковидном центре пациенты с признаками простуды вначале должны пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Вся процедура занимает не более 15 минут. Далее необходимо пройти в регистратуру. В зависимости от результатов регистратор направит пациента к терапевту. Если тест оказался отрицательным – пациент поднимается на второй этаж, если положительный – на третий. Терапевт, в свою очередь, назначит соответствующее лечение.
Сейчас в амбулаторном ковидном центре на Ленина, 75 работают 4 врача, 4 медсестры и младший медперсонал. При увеличении нагрузки на медработников привлекут дополнительных специалистов.
Помощь оказывается в порядке живой очереди, также можно заранее записаться на прием по телефону: 409-909.
По словам Валентины Кожокарь, в ковидный центр на Ленина, 75 могут обратиться жители Лесозавода и нижней части Сыктывкара. Гражданам без признаков ОРВИ, которым нужно получить медицинскую помощь, необходимо обращаться в поликлинику по адресу: Коммунистическая, 41.