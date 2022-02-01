«Тянуть дальше некуда»: ЧМ по бенди в Сыктывкаре больше не перенесут

Долгожданные соревнования по хоккею с мячом в столице Коми все же состоятся этой весной. Это подтверил президент международной федерации бенди Борис Скрынник.
Несмотря на постоянные переносы и другие проблемы, ЧМ состоится и уже совсем скоро:
- Возможно, без зрителей, возможно, без шведов, но тянуть дальше некуда. Перенос не рассматриваем, – заявил глава FIB.
Буквально на днях спортивные функционеры оценили условия принимающей стороны, ранее на лёд республиканского стадиона выходила сборная России.
Напомним, на еду и проживание и питание спортсменов, которые приедут на чемпионат по бенди в Сыктывкар, потратят около 15 миллионов рублей.Спортсмены будут заезжать по 154 человека в два периода: первый - с 7 по 14 марта, второй - с 26 марта по 4 апреля. Место проживания должно быть в радиусе 3 километров от Республиканского стадиона.