«Тянуть дальше некуда»: ЧМ по бенди в Сыктывкаре больше не перенесут

Долгожданные соревнования по хоккею с мячом в столице Коми все же состоятся этой весной. Это подтверил президент международной федерации бенди Борис Скрынник.

Несмотря на постоянные переносы и другие проблемы, ЧМ состоится и уже совсем скоро: