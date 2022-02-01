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«Тянуть дальше некуда»: ЧМ по бенди в Сыктывкаре больше не перенесут

«Тянуть дальше некуда»: ЧМ по бенди в Сыктывкаре больше не перенесутФото из архива PG11.ru

Долгожданные соревнования по хоккею с мячом в столице Коми все же состоятся этой весной. Это подтверил президент международной федерации бенди Борис Скрынник.

Несмотря на постоянные переносы и другие проблемы, ЧМ состоится и уже совсем скоро:

- Возможно, без зрителей, возможно, без шведов, но тянуть дальше некуда. Перенос не рассматриваем, – заявил глава FIB.

Буквально на днях спортивные функционеры оценили условия принимающей стороны, ранее на лёд республиканского стадиона выходила сборная России.

Напомним, на еду и проживание и питание спортсменов, которые приедут на чемпионат по бенди в Сыктывкар, потратят около 15 миллионов рублей.Спортсмены будут заезжать по 154 человека в два периода: первый - с 7 по 14 марта, второй - с 26 марта по 4 апреля. Место проживания должно быть в радиусе 3 километров от Республиканского стадиона. 

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