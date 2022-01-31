На еду и жилье для участников ЧМ по бенди в Сыктывкаре потратят 15 миллионов рублей

На проживание и питание спортсменов, которые приедут на чемпионат по бенди в Сыктывкар, потратят около 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Аукцион выиграл ООО “Гостиничный комплекс” (гостиница “Сыктывкар”). Интересно то, что только эта организация подала заявку на конкурс и предложила выполнить работы за 15, 2 миллиона рублей, а не за начальную цену закупки 15, 96 миллионов рублей.