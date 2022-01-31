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На еду и жилье для участников ЧМ по бенди в Сыктывкаре потратят 15 миллионов рублей

На еду и жилье для участников ЧМ по бенди в Сыктывкаре потратят 15 миллионов рублейФото из архива PG11.ru

На проживание и питание спортсменов, которые приедут на чемпионат по бенди в Сыктывкар, потратят около 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок. 

Аукцион выиграл ООО “Гостиничный комплекс” (гостиница “Сыктывкар”). Интересно то, что только эта организация подала заявку на конкурс и предложила выполнить работы за 15, 2 миллиона рублей, а не за начальную цену закупки 15, 96 миллионов рублей. 

Спортсмены будут заезжать по 154 человека в два периода: первый - с 7 по 14 марта, второй - с 26 марта по 4 апреля. Место проживания должно быть в радиусе 3 километров от Республиканского стадиона. 

Требования к жилью для спортсменов:

  • Есть кровать шириной не менее 90 сантиметров на каждого гостя;
  • Душевая и туалет;
  • Есть чайник, холодильник и телевизор;
  • Номер должен убираться каждый день;
  • Есть рабочее место со столом, стулом, настольной лампой;
  • Есть кондиционер;
  • В отеле должны работать сотрудники, которые говорят по-английски;
  • Есть отдельная зона для приема пищи;
  • Есть бесплатный Wi-Fi;
  • Есть конференц-зал.

Требования к питанию:

  • Меню должно быть составлено заранее по типу «Шведский стол».
  • Ежедневная калорийность - не менее 6500 ккал.
  • Процентное соотношение завтрак/обед/ужин: 30/35/35.
  • Плавающий график приема пищи, исходя из расписания игр Чемпионата, согласовывается сторонами ежедневно.
  • Пункт приема питания находится в одном здании с гостиницей, без необходимости выхода на улицу;
  • Исполнитель должен обеспечить качественную и безопасную пищу для спортсменов.

Напомним, что чемпионат мира по бенди в столице Коми переносят с весны 2021 года. В рамках подготовки к соревнованиям и празднования 100-летия региона уже успели провести реконструкцию центрального стадиона, потратив более трех миллиардов рублей.

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