«Икрой потчевать собираются?»: сыктывкарцы о тратах на еду и жилье спортсменам ЧМ по бенди

— Какое бенди? Самим кушать скоро нечего будет. Да еще и заразу привезут. Своей хватает, чужой не нужно!

— Интересно. Школы на дистанте, судя по тому, что пишут - опять много заболевших. А чемпионат не отменили?

Недавно стало известно о том, что на проживание и питание спортсменов на чемпионате мира по бенди потратят около 15 миллионов рублей. Многие сыктывкарцы отнеслись к этому негативно. Мы собрали для вас подборку самых ярких комментариев из нашей группы “ ВКонтакте ”.

— Деньги умоют, а нам очередную песенку напоют, что для спортсменов все сделано на высшем уровне.

Виктория Часовникова

— 15 миллионов просто поесть и поспать? Они там икрой заморской потчевать собираются?

Юлия Купранец

— В школе детям учиться нельзя, а как чемпионат проводить - так ковида нет, и пандемии нет, и лишние деньги в бюджете тут же есть для оплаты этого всего! Достали уже! Детей выводите с дистанта! Я, как мама, устала уже!

Ольга Белых

— На время чемпионата опять забудут про коронавирус и QR-коды. А после начнется очередная волна заболеваемости. Когда это закончится?

Александр Подоров

— Народ, это чемпионат мира, не какие-нибудь всероссийские соревнования, и проходить он будет в нашем городе. А про "корону" если говорить, то народ сам хочет болеть, достаточно зайти в магазин или ТЦ, где только трое из десяти в маске.

Напомним, что недавно глава международной федерации бенди Борис Скрынник заявил, что чемпионат переносить больше не будут.