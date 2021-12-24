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К ситуации в сыктывкарском детском саду №99 подключилась прокуратура

К ситуации в сыктывкарском детском саду №99 подключилась прокуратура

В ситуацию с воспитателем в детском саду №99 в Сыктывкаре подключилась прокуратура. Ведомство проводит проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры. 

В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства в деятельности образовательной организации. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее ситуацию с детским садом взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сотрудникам правоохранительных органов нужно выяснить, кто и как нарушал законы и действительно ли в учреждении жестоко обращались с детьми. 

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