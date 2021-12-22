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Случай в детсаду Сыктывкара взял на контроль глава Следкома России

Случай в детсаду Сыктывкара взял на контроль глава Следкома РоссииСкриншот из видео очевидца

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Коми Андрею Исаеву организовать проверку и представить доклад по информации о жестоком обращении с детьми в одном из детских садов Сыктывкара, пишет "Комиинформ".

Как сообщается на сайте СК России, СМИ сообщили о том, что родители детей, посещающих один из детских садов Сыктывкара, заявили о возможном жестоком обращении со стороны сотрудников образовательного учреждения после того, как заметили у детей синяки и ссадины.

Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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