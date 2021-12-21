Какие продукты подорожали в Коми за прошедшую неделю

За прошедшую неделю цены на муку пшеничную выросли в среднем на 3,0%, сыры сычужные – на 2,1%, молоко пастеризованное – на 1,0%, сахар-песок – на 0,3%. В то же время снизились цены на консервы для детского питания: овощные – на 7,7%, мясные – на 9,1%. Об этом сообщает "Комистат".

Из плодовоовощной продукции рост цен отмечен на капусту белокочанную на 7,8%, лук репчатый – на 6,1%, огурцы и бананы – на 5,0%, яблоки – на 4,8%, картофель – на 4,5%.