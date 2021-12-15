Топ 7 самых высокооплачиваемых вакансий в Сыктывкаре с зарплатой от 55 тысяч рублей

Руководящие должности самые высокооплачиваемые. Это подтверждает кадровый салон, который предлагает огромные деньги не только для нашего города, но и для всей России. Правда, и требования серьёзные :

Граждане считают, что в Коми мало вакансий с достойным заработком. Ранее мы при помощи специалистов Минтруда уже выяснили, каких профессий не хватает в Коми . Сейчас же PG11.ru подготовил для вас подборку 7 самых оплачиваемых профессий на основе портала по поиску работы HeadHunter.

Шеф-повар в ресторан итальянской кухни – от 80 000 до 130 000 рублей (вакансия от 12 января)

В известный загородный ресторан ищут шеф-повара. Специализируется заведение на пицце, пасте и европейском меню. За достойную оплату труда от кандидата требуют опыт работы не менее 5 лет. График пятидневный с 11:00 до 21:00 (выходные в понедельник и вторник).

По утверждению работодателя, преимуществами вакансии станут:

обеспечивают бесплатным жильём;

ежедневный трансфер до места работы и обратно;

бесплатное питание;

хорошее оборудование на кухне (автоматическая пастоварка, паста-машина Imperia la Monferrina, газово-дровяная пицца печь Morello Forni и др.)

Врач-стоматолог (общей практики или терапевт-стоматолог) – от 80 000 рублей (вакансия от 7 января)

В наше время востребованы и профессии медработников. Их не хватает не только в государственных поликлиниках, но и в частных учреждениях. Так в стоматологическую клинику на Кутузова, 36 нужен специалист с опытом работы от 1 года (с дипломами и сертификатами).

Выделяют такие плюсы вакансии:

корпоративные бонусы для сотрудников и членов их семьи;

бесплатная спецодежда и медосмотры за счёт компании;

клиника готова помочь с переездом из других районов в Сыктывкар.

Супервайзер – от 71 900 до 122 500 рублей (вакансия от 12 января)

Российская сеть продовольственных магазинов приглашает человека, который будет подбирать, адаптировать и оценивать администрацию магазинов, ставить им задачи. Помимо этого, нужно управлять магазинами, анализировать ключевые показатели их развития.

От кандидата требуют опыт работы руководителем от 1 года и оперативность решения проблем. Работодатель предлагает компенсацию расходов на ГСМ, машину, мобильную связь, а также медицинскую страховку и скидки в магазинах сети.

Клиентский менеджер прямых продаж в крупный банк – от 62 000 рублей (от 10 января)

Работа банковская, но не для тех, кто любит посидеть в офисе. Вам понадобятся ораторские способности, что продвигать продукты компании среди сотрудников предприятий-партнёров. Вам нужно уметь проводить презентации и переговоры, иметь опыт продаж, а ещё желательно организации мероприятий. Конечно, стоит понимать, что зарплата зависит от премии по итогам работы. Зато преимуществами вакансии станут:

возмещение транспортных расходов;

корпоративная мобильная связь и Ipad для работы;

материальная поддержка (при заключении брака, рождении ребёнка или в сложной жизненной ситуации);

готовая база клиентов, которая упростит вашу работу;

Директор в ресторан фаст-фуда – от 60 000 до 85 000 рублей (вакансия от 11 января)

Должность предполагает управление персоналом, поощрение эффективности сотрудников, планирование бюджета ресторана, контроль над документами. Без опыта работы сюда также не попасть: нужен 1 год управленческой должности ресторанного бизнеса. Предполагается стажировка перед началом работы с полной оплатой (4 месяца).

Фармацевт-провизор – от 55 000 до 72 750 рублей (11 января)

В район Орбиты в аптеку нужен специалист со средне-специальным фармацевтическим образованием. Желателен опыт работы в аптеках и знание ассортимента лекарств. Работодателю необходимо, чтобы вы консультировали людей по различным препаратам, отпускали их по рецептам и без них, а также принимали, хранили и раскладывали товары.

Особенности этой вакансии:

оплата сертификата, медицинской книжки и мед. осмотра;

удобный график 2/2

Мы выяснили, что и в Сыктывкаре есть высокооплачиваемые должности с доходом выше 50 000 рублей в месяц. Практически все из них требуют определённых знаний и умений, а также опыта работы (6 из 7). Лишь менеджера по продажам в крупный российский банк могут рассмотреть без специального опыта. Большая доля высокооплачиваемых вакансий из списка относится к сфере управления и руководства, а также медицины.