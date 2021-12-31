Названы самые востребованные профессии в Коми

Коми заняла предпоследнее место в РФ по темпам восстановления рынка труда (едва смогли достигнуть занятость 97% от уровня 2019 года). При помощи специалистов Минтруда выясним, виновата ли в этом пандемия, и какие специалисты нужны республике прямо сейчас.

Несмотря на то, что Коми не удалось полностью восстановить рынок труда, эксперты из министерства не считают, что пандемия как-то повлияла на ситуацию с количеством рабочих мест. Их даже стало больше:

– Всего в 2019 году работодатели заявили 65,8 тыс. вакансий, в 2020 году – 65,9 тыс. вакансий, в 2021 году – 66,8 тыс. вакансий, – приводят статистику в Минтруде.

Сейчас заявлено 13 тыс. вакансий. Нагрузка на одно рабочее место всего-то 0,5 человек. То есть количество безработных не покрывает предложение. Конечно, многие из тех, кто ищет работу, не обращаются в центр занятости.

По оценке экспертов, больше всего в Сыктывкаре не хватает медицинских работников (врачей, медсестёр, фельдшеров). Среди других профессий в Коми выделяют:

«человек-техника» (водители, машинисты, инженеры, электрогазосварщики, электромонтеры и слесари);

«человек-человек» (продавцы, учителя и воспитатели);

«человек-природа» (повар, кондитер);

«человек-знаковая система» (бухгалтеры).