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Названы самые востребованные профессии в Коми

Названы самые востребованные профессии в Комифото из свободного доступа pixabay.com

Коми заняла предпоследнее место в РФ по темпам восстановления рынка труда (едва смогли достигнуть занятость 97% от уровня 2019 года). При помощи специалистов Минтруда выясним, виновата ли в этом пандемия, и какие специалисты нужны республике прямо сейчас.

Несмотря на то, что Коми не удалось полностью восстановить рынок труда, эксперты из министерства не считают, что пандемия как-то повлияла на ситуацию с количеством рабочих мест. Их даже стало больше:  

– Всего в 2019 году работодатели заявили 65,8 тыс. вакансий, в 2020 году – 65,9 тыс. вакансий, в 2021 году – 66,8 тыс. вакансий, – приводят статистику в Минтруде.

Сейчас заявлено 13 тыс. вакансий. Нагрузка на одно рабочее место всего-то 0,5 человек. То есть количество безработных не покрывает предложение. Конечно, многие из тех, кто ищет работу, не обращаются в центр занятости.

По оценке экспертов, больше всего в Сыктывкаре не хватает медицинских работников (врачей, медсестёр, фельдшеров). Среди других профессий в Коми выделяют:

  • «человек-техника» (водители, машинисты, инженеры, электрогазосварщики, электромонтеры и слесари);
  • «человек-человек» (продавцы, учителя и воспитатели);
  • «человек-природа» (повар, кондитер);
  • «человек-знаковая система» (бухгалтеры).

– Если вы ищите работу, то обратитесь в центр занятости населения по месту проживания, – отмечают сотрудники Минтруда.

Помимо переобучения и профориентации там проводят тренинги. Благодаря им вы прокачаете навыки самопрезентации, составления резюме, ведения деловой беседы.

Также в Минтруде рекомендуют два портала, которые помогут вам самостоятельно найти работу:

  1. «Работа России»;
  2. портал Службы занятости населения Республики Коми

Мы же вам советуем использовать как можно больше вариантов поиска (знакомые, Интернет-сайты, газеты и др.), составлять лаконичное, грамотное резюме, а также заранее готовиться к собеседованиям.

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