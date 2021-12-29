Как изменился Сыктывкар за 2021 год: подводим итоги

В конце марта в столице Коми торжественно открыли обновленный железнодорожный вокзал . Там появились новые сидения, табло и улучшенные зоны отдыха. Также благодаря проведенным работам вокзал сделали доступным для людей с ограниченными возможностями. Так, были обновлены пандусы и сделаны дорожки для малозрячих людей. Более того, появились таблички на шрифте Брайля и кнопки вызова помощи. Кстати, 21 августа в Сыктывкаре к столетию Республики Коми открыли площадку возле железнодорожного вокзала. Большинству жителей столицы она пришлась по нраву, однако урбанисты ее раскритиковали.

До конца 2021 года остались считанные дни. В это время принято подводить итоги и вспоминать, что же интересного произошло за последние 12 месяцев. Поэтому сегодня портал “ПроГород” решил вспомнить, что именно изменилось в Сыктывкаре за этот год. Предлагаем вам присоединиться к нам и немного поностальгировать. А в конце вы можете выбрать, что из перечисленного запомнилось вам больше всего.

Республиканский стадион признали готовым

29 марта было получено заключение о соответствии стадиона требованиям проектной документации. Реконструкция была запланирована как часть подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. На республиканском стадионе заменили значительную часть конструкций и оборудования стадиона. Например, мачты освещения и медиа-табло. На первом этаже западной (центральной) трибуны размещена входная зона, раздевалки и помещения вспомогательного назначения. Второй этаж отведен под легкоатлетический манеж и кафе. На верхних этажах находятся конференц-залы, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты техперсонала.

Новая игровая площадка в “Строителе”

В июле сыктывкарские дети наконец-то смогли насладиться новой игровой площадкой, которая открылась в парке “Строитель”. Площадь игровой зоны составила более 400 квадратных метров. Игровой комплекс представляет собой горку в виде башни с трубой для спуска и куполом с «паутиной» для лазания и качелями. Также на площадке смонтировали освещение, скамейки и урны.

Открытие скейт-площадки в Кировском парке

В июле этого года сыктывкарские спортсмены наконец-то получили свою скейт-площадку. Проект пытались открыть несколько лет, однако каждый раз находились новые проблемы, среди которых недобросовестная работа подрядчика или небезопасность сооружения. Однако на этот раз администрация города осталась довольна проектом. Правда, президент федерации скейтбординга во время открытия площадки заявил, что она ничем не лучше старой.

Площадка под часами

22 августа в Сыктывкаре официально открыли площадку под часами. Проект тут же привлек внимание горожан и многим пришелся по вкусу. Летними вечерами на площадке яблоку негде было упасть. Урбанисты отметили, что проект был продуман и выполнен очень хорошо.

Снос старого здания КГПИ

В конце лета в Сыктывкаре началась реконструкция легендарного здания КГПИ. Работы по сносу здания закончились лишь в декабре этого года. Сама по себе идея реконструкции оказалась не новой. В архивах университета хранятся документы, которые утверждают, что еще в 1966 году специалисты выявили аварийное состояние балок перекрытия.

О том, как именно будет проходить реконструкция, мы подробно писали вот тут>>>

Обновление объездной дороги

29 сентября для сыктывкарцев открыли обновленную объездную дорогу. Для асфальтирования вынули старый грунт и обустроили новое основание под асфальт. Также на этом участке обустроили тротуар и пешеходные переходы. Дорогу отремонтировали за счет федерального бюджета.

Подсветка здания Госсовета

В конце сентября в столице Коми было запущено освещение на здании республиканского Госсовета. На этот проект из бюджета республики было выделено 3,7 миллионов рублей.

Новость о появлении подсветки вызвала негодование у горожан. В частности, проект назвали «Разбазариванием денег республики». Что еще по этому поводу говорят сыктывкарцы, можно прочитать по ссылке>>>

Открытие улицы Коммунистической

В конце октября после долгого ремонта наконец-то открыли участок улицы Коммунистической. Там проводились работы по замене канализационного коллектора, бордюров и тротуара. Также во время работ под дорожное полотно уложили сети связи и освещения, спилили старые тополя и проложили ливневый сборник.

Новогодняя арка на площади

Совсем недавно в столице Коми появился новый арт-объект. Новогоднюю светодиодную арку разместили в сквере за Стефановской площадью. Она изготовлена в виде ледяной ветви.

Сообщается, что арку приобрели при поддержке социального партнера – ООО «Сыктывкарский фанерный завод».