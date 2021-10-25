В Сыктывкаре после долгого ремонта открыли Коммунистическую

В Сыктывкаре наконец-то открылся участок дороги по улице Коммунистической, который долгое время находился на ремонте. Теперь он вновь открыт для пешеходов, а ограничения для автомобилистов сняты.

На этой территории проводились работы по замене канализационного коллектора, бордюров и тротуара. Также во время работ под дорожное полотно уложили сети связи и освещения.

Для создания бордюра использовался светлый мрамор. Вдоль спуска спилили старые тополя, которые заменили новыми саженцами. Также в середине тротуарного спуска проложен ливневый сборник.